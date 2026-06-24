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СБУ заявила об атаке на аэродромы и ПВО оккупантов в Крыму

Украина 11:56   24.06.2026
Оксана Горун
СБУ заявила об атаке на аэродромы и ПВО оккупантов в Крыму Фото: Exilenova+

Накануне днем и ночью в Крыму гремели взрывы. 24 июня блэкаут случился в Севастополе. Однако основной целью было все, что помогает захватчикам контролировать небо над полуостровом.

«Воины Центра спецопераций «Альфа» СБУ нанесли успешные удары по средствам противовоздушной обороны российских войск в районе Керченского пролива, а также по инфраструктуре военных аэродромов «Саки» и «Гвардейское» на временно оккупированной территории», — сообщила пресс-служба СБУ.

По предварительным данным, украинским дронам удалось поразить четыре ангара для хранения авиационной техники на военном аэродроме «Саки». А вблизи Керчи — две единицы вооружения из состава зенитного ракетного комплекса С-400, а также два зенитных ракетно-пушечных комплекса «Панцирь-С1».

«Это уже четвертый пораженный «Альфой» СБУ «Панцирь-С1″ в этом районе», — подсчитали в Службе.

Отметим, ПВО в районе Керчи в основном прикрывает мост в Крым, построенный оккупантами с территории РФ. Сейчас, по данным партизанов АТЕШ, из-за топливного кризиса на полуострове, местные управленцы обсуждают вариант возобновить перевозку топлива по железной дороге через Керченский мост. Сейчас легковоспламеняющиеся грузы оккупанты по этому сооружению не перевозят, справедливо опасаясь, что те станут целью для атаки.

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«Российские оккупанты теряют контроль над небом Крыма. Каждый уничтоженный комплекс ПВО и каждый пораженный военный аэродром открывает новые возможности для дальнейших ударов Украины по военной инфраструктуре врага. СБУ и дальше будет методично превращать Крым в территорию постоянных потерь для российской армии, пока она не покинет украинский полуостров», — заявили в СБУ.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 24 июня 2026 в 11:56;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накануне днем и ночью в Крыму гремели взрывы. 24 июня блэкаут случился в Севастополе. Однако основной целью было все, что помогает захватчикам контролировать небо над полуостровом".