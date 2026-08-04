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«Медовые ловушки» для воинов: женщина на Харьковщине хотела отравить бойца

Общество 16:12   04.08.2026
Виктория Яковенко
«Медовые ловушки» для воинов: женщина на Харьковщине хотела отравить бойца Скриншот

СБУ предостерегает: фиксируют значительную активизацию российских спецслужб в попытках ликвидировать украинских военных с помощью так называемого приема «медовой ловушки». Речь идет о покушениях на воинов СОУ, которых собирались убить через онлайн знакомства и подставные свидания с женщинами.

Силовики говорят: только с начала года предотвратили более 50 таких случаев.

«Чтобы заманить военных в «медовую ловушку», россияне в большинстве своем используют сайты для знакомств и тематические чаты в мессенджерах. На этих платформах работает вражеская агентура, которая из фейковых аккаунтов предлагает воинам близкие отношения. Далее российские спецслужбы назначают мужчинам встречу с приглашением на предварительно подготовленные локации для убийства. Чаще для ликвидации украинских защитников россияне используют самодельные бомбы, которые закладывают на месте запланированного теракта”, — отметили правоохранители.

Также враг использует смертельный яд, синтезированный из наркотических, психотропных и других химических веществ, подчеркнули в СБУ.

«Так, в марте 2025 года в Харьковской области была задержана агентка ФСБ, которая под видом «волонтерской» помощи передала военному ВСУ лекарства и продукты питания, в которые подмешала яд», — рассказали силовики.

Также в январе СБУ задержала предполагаемого агента ФСБ, пытавшегося зарезать в Запорожье воина ВСУ.

«Российские спецслужбы заманили украинского защитника в городскую промзону под видом «свидания» с девушкой с сайта знакомств. Однако вместо нее там появился киллер в балаклаве, напавший на военного со спины и нанесший ему шесть ударов ножом в участок шеи, грудной клетки, живота и правой ноги”, — сообщили в СБУ.

Правоохранители задержали фигуранта и установили женщину, которая, по данным следствия, по заданию ФСБ из фейкового аккаунта вела общение с потерпевшим.

По этим и другим фактам продолжаются расследования по нескольким статьям УКУ: госизмена, умышленное убийство, террористический акт.

Фигурантам грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Видео: СБУ

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 4 августа 2026 в 16:12;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ предостерегает: фиксируют значительную активизацию российских спецслужб в попытках ликвидировать украинских военных с помощью так называемого приема «медовой ловушки».".