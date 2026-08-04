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Появятся ли карточки на топливо на Харьковщине? Ответ Синегубова (видео)

Оригинально 14:29   04.08.2026
Елена Нагорная
Виктория Яковенко
Появятся ли карточки на топливо на Харьковщине? Ответ Синегубова (видео) Фото: ХГС

Карточки на топливо для гражданских водителей на Харьковщине вводить не планируют, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов, передает корреспондент МГ «Объектив».

Он отметил, что на данный момент проблем с горючим в регионе нет.

«У нас стабильная ситуация с обеспечением горючего для экстренных служб – экстренная скорая медицинская помощь, подразделения ГСЧС и Национальная полиция. Далее по гражданским мы делаем все для того, чтобы сохранить, прежде всего, инфраструктуру для отпуска. Плюс предложили изменения в лицензионные условия для того, чтобы имели возможность операторы АЗС отпускать не со стационарных постов», — сказал Синегубов.

По словам начальника ХОВА, с начала года россияне нанесли 150 ударов по АЗС на Харьковщине, 97 заправок повреждено, в том числе 40 в Харькове.

Он рассказал, что уже несколько раз встречались с владельцами АЗС, им предложили варианты защиты объектов. Однако, говорит Синегубова, некоторые операторы говорили, что для них это дорого.

«Мы объясняли, что это недорого, когда речь идет о жизни людей, что это недорого, когда идет о существовании, в принципе, вашего бизнеса. Мы говорили, что это ваша ответственность, потому что это частный бизнес, мы его не можем финансировать государственными средствами, областного или местных бюджетов. Несколько мы предлагали элементов защиты. Первое, это антидроновая защита. И не в таком виде, что просто сетку натягивают на поверхность здания, а как антидроновые сетки по автодорогам. Во-вторых, это защита критически важных элементов, в частности там, где хранится газ, колонки и все остальное. И главное – это защита самой операторской. Соответственно, габионами не только заставлять окна, а полностью все здание для того, чтобы обезопасить людей, которые там будут находиться от обломков и тому подобное», — отметил Синегубов.

Начальник ХОВА также добавил, что параллельно обращался в Кабмин с предложением признать АЗС критической инфраструктурой и определить на уровне государства орган, который сможет помогать защищать элементы заправок. Сейчас этот вопрос прорабатывается.

Синегубов также ответил, есть ли на Харьковщине участки трасс, где заправиться трудно.

«Здесь сложно там, где сложно в принципе проехать. Например, по дороге на Богодухов, далее Ахтырка, Сумское направление, по ней уже сложно проехать. Там идет процесс обустройства антидроновыми сетками, конечно, любой гражданской инфраструктуре там находиться сложно, потому что враг бьет по бизнесу. Трудно находиться Новой почте в пригороде Харькова. Поэтому здесь не только вопрос АЗС, здесь, в принципе, вопрос о существовании гражданской инфраструктуры на определенных направлениях. Это Волчанское направление, это Купянское направление, это направление на Изюм, соответственно, Боровая, это отдельные направления логистические к Лозовой и все остальное», — сказал Синегубов.

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Автор: Елена Нагорная, Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 4 августа 2026 в 14:29;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Карточки на топливо для гражданских водителей на Харьковщине вводить не планируют, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов, передает корреспондент МГ «Объектив».".