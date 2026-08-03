Сколько АЗС повредила РФ в Харькове и области — Синегубов назвал новые цифры

137 автозаправочных станций подверглись ударам с начала года в области, более 30 — в самом Харькове, рассказал в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его словам, несмотря на прицельные обстрелы, дефицита топлива в регионе нет.

«Кроме того, есть план „Б“ — как минимум обеспечить у нас экстренную скорую медицинскую помощь, подразделения ГСЧС, подразделения Национальной полиции топливом», — отметил Синегубов.

Видео: национальный телемарафон

Параллельно область договаривается об упрощении процедур с Кабмином.

«Ведем переговоры с правительством для того, чтобы были внесены оперативные изменения касательно лицензионных условий отпуска топлива. Так мы адекватно реагируем на существующие вызовы, чтобы оперативно довезти топливо и иметь возможность его продать, отпустить для нашего гражданского населения и обеспечить таким образом людей», — сообщил глава ОВА.

С операторами АЗС работают над установкой укрытий и пассивной защиты: антидроновых сеток и габионов.