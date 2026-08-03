«Очень классная новая локация»: Терехов рассказал, что откроют ко Дню города

Обновленный Дворец бракосочетания планируют открыть в Харькове к 23 августа, рассказал в ходе встречи с коллективом одного из предприятий в Днепре городской голова Игорь Терехов.

По его словам, речь идет не только о ремонте здания и благоустройстве территории, а о создании «символа жизни», передают «Харьков Новости».

«Бюджет Харькова сегодня больше направлен на социальную поддержку. Сегодня война. Но мы не останавливаемся. К 23 августа приглашаю, приезжайте. У нас откроется очень классная новая локация. В том числе Дворец бракосочетания… И будут приезжать люди, расписываться. Наверное, они будут потом и жить в Харькове. И хочу, чтобы во всех прифронтовых городах, да и не только, чтобы была жизнь», — отметил мэр.

Дворец бракосочетания на ул. Сумской, 61, закрылся на ремонт в конце апреля. Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции проинформировало о перемещении первого отдела регистрации актов гражданского состояния в Харькове по новым адресам.