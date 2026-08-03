“Дуже класна нова локація”: Терехов розповів, що відкриють до Дня міста

Оновлений Палац одруження планують відкрити у Харкові до 23 серпня, розповів під час зустрічі з колективом одного із підприємств у Дніпрі міський голова Ігор Терехов.

За його словами, йдеться не лише про ремонт будівлі та благоустрій території, а й про створення «символу життя», передають «Харків Новини».

«Бюджет Харкова сьогодні більше спрямований на соціальну підтримку. Сьогодні війна. Але ми не зупиняємось. До 23 серпня запрошую, приїжджайте. У нас відкриється дуже класна нова локація. У тому числі Палац одруження… І будуть приїжджати люди, розписуватись. Мабуть, вони будуть потім і жити у Харкові. І хочу, щоб в усіх прифронтових містах, та не тільки, щоб було життя», — зазначив мер.

Палац одруження на вулиці Сумський, 61, закрився на ремонт наприкінці квітня. Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції поінформувало про переміщення першого відділу реєстрації актів цивільного стану у Харкові за новими адресами.