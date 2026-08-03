Спека й обстріли: жителів Харківщини лякають великими штрафами за походи в ліс

Рівень пожежної небезпеки на Харківщині класифікований як надзвичайно високий, повідомили у філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України».

“Спека, що охопила Європу, дісталася й нашого регіону, — констатували у філії. – Цього тижня на Полтавщині та Харківщині утримуватиметься суха та спекотна погода. Стовпчики термометрів піднімуться до +33 °C і вище, через що рівень пожежної небезпеки буде надзвичайно високим”.

Минулими вихідними лісівникам уже довелося гасити два осередки вогню у прифронтових і прикордонних лісництвах Харківщини, які спалахнули через обстріли. Загоряння ліквідували на мінімальних площах до 0,1 гектара.

Зараз лісова охорона працює в посиленому режимі: чергують рейдові групи, ліси моніторять через системи відеонагляду, перекривають позапланові дороги та прокладають мінералізовані смуги. Уся протипожежна техніка перебуває в режимі максимальної готовності.



“Попереду — посушливий тиждень, і з кожним днем ризик пожеж лише зростає. Закликаємо всіх утриматися від відвідування лісів та дотримуватися правил пожежної безпеки. Найменша іскра може спричинити масштабне лихо з катастрофічними наслідками”, – констатували у філії.

За порушення вимог пожежної безпеки в лісах (ст. 77 КУпАП) передбачені штрафи: для громадян — від 1 530 до 4 590 грн, для посадових осіб — від 4 590 до 15 300 грн.