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Спека й обстріли: жителів Харківщини лякають великими штрафами за походи в ліс

Події 19:52   03.08.2026
Олена Нагорна
Спека й обстріли: жителів Харківщини лякають великими штрафами за походи в ліс

Рівень пожежної небезпеки на Харківщині класифікований як надзвичайно високий, повідомили у філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України».

Спека, що охопила Європу, дісталася й нашого регіону, — констатували у філії. – Цього тижня на Полтавщині та Харківщині утримуватиметься суха та спекотна погода. Стовпчики термометрів піднімуться до +33 °C і вище, через що рівень пожежної небезпеки буде надзвичайно високим”.

Минулими вихідними лісівникам уже довелося гасити два осередки вогню у прифронтових і прикордонних лісництвах Харківщини, які спалахнули через обстріли. Загоряння ліквідували на мінімальних площах до 0,1 гектара.

Зараз лісова охорона працює в посиленому режимі: чергують рейдові групи, ліси моніторять через системи відеонагляду, перекривають позапланові дороги та прокладають мінералізовані смуги. Уся протипожежна техніка перебуває в режимі максимальної готовності.

“Попереду — посушливий тиждень, і з кожним днем ризик пожеж лише зростає. Закликаємо всіх утриматися від відвідування лісів та дотримуватися правил пожежної безпеки. Найменша іскра може спричинити масштабне лихо з катастрофічними наслідками”, – констатували у філії.

За порушення вимог пожежної безпеки в лісах (ст. 77 КУпАП) передбачені штрафи: для громадян — від 1 530 до 4 590 грн, для посадових осіб — від 4 590 до 15 300 грн.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2026 в 19:52;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рівень пожежної небезпеки на Харківщині класифікований як надзвичайно високий, повідомили у філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України».".