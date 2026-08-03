“Як зупинити цей злочин?” – біолог обурений покосом “під нуль” на Олексіївці

Біолог, викладач кафедри ботаніки ХНПУ імені Г.Сковороди Юрій Бенгус заявив про “екологічний злочин”. Каже: комунальники знищують міські луки суцільним покосом.

“Після дощів на Олексіївці утворився чудовий лучний “газон”. Це не справжній штучно зроблений газон, а міські луки, які сформувалися з залишків місцевої рослинності. Ніхто не сіяв тут ані лядвенець (жовті квітки), ані конюшину лучну (рожеві квітки), ані подорожник ланцетолистий, ані спориш. Ці рослини – лише залишки булого різноманіття лучних трав. Вони після дощів чудово виглядають. Але це на мій суб’єктивний погляд”, – пише Бенгус.

Він зазначив, що ці рослини невисокі, затримують пил і дощову воду, покращують температурні перепади, годують комах-запилювачів, і врешті просто красиві.

“Та на думку комунальних працівників цей корисний для міста лучний газон потрібно терміново знищити суцільним косінням “до землі”. Сусідні квітучі лучні ділянки вже знищили. Поясніть мені, яка мета такого знищення рослин. Тут немає ані амброзії, ані інших небезпечних рослин. Тут немає високих “бур’янів”, – зазначив біолог.

І додає: зрозумів би, якби косили високі рослини. Крім того, каже він, на ділянці немає жодної шкідливої алергенної рослини.

“Це виглядає як злочин. З корисною метою (заради отримання грошей за косіння) витрачаються бензин і робота людей для нанесення шкоди місту, для нанесення шкоди людям, для нанесення шкоди природі. Я не юрист, я біолог, тому звертаюся до містян, до харківців: підкажіть, як зупинити цей злочин проти природи, злочин проти людей, злочин проти міста?”, – підсумував Бенгус.