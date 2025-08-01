Сьогодні 1 серпня: яке свято та день в історії

1 серпня в Україні – День інкасатора. Народне свято – Маковея (Перший чи Медовий Спас). Цього дня у 30-му році до н.е. пішов з життя римський полководець і коханець Клеопатри Марк Антоній. У 1589-му чернець Жак Клеман смертельно поранив короля Франції Генріха III. У 1774-му Джозеф Прістлі вперше отримав чистий кисень. У 1913-му померла Леся Українка. У 1914-му, на початку подій Першої світової війни, Німеччина оголосила війну Російській імперії, а у Львові створили Головну Українську раду. У 1936-му відкрилися одні з найскандальніших Олімпійських ігор – у Берліні.

Свята та пам’ятні дати 1 серпня

1 серпня в Україні – День інкасатора. Народне свято – Маковея (Перший чи Медовий Спас). У цей день починається Успенський піст (або Спасівка), який триває до Успіння Богородиці – 15 серпня.

У світі – День пам’ять жертв Першої світової війни, Всесвітній день боротьби з раком легенів.

Також сьогодні: День подруги, Міжнародний день грудного вигодовування і лактації, Міжнародний день чайлдфрі, Міжнародний день пива (перша п’ятниця серпня), День працівника технічної підтримки, День Всесвітнього павутиння (World Wide Web Day), Міжнародний день гри “Маджонг”, Універсальний день народження вихованців у притулках для тварин, День скаутської хустки розпочинаються Міжнародний тиждень собак-поводирів і Міжнародний тиждень клоунів.

1 серпня в історії

1 серпня 30 року до нашої ери наклав на себе руки римський полководець і один з керівників держави часів “Другого тріумвірату” Марк Антоній. Докладніше.

1 серпня 1589 року монах Жак Клеман завдав смертельного удару ножем королю Франції Генріху III – останньому з династії Валуа. Докладніше.

1 серпня 1774 року британський хімік Джозеф Прістлі вперше отримав чистий кисень. Докладніше.

1 серпня 1913 року померла Леся Українка (Лариса Косач-Квітка). Докладніше.

1 серпня 1914 року Німеччина оголосила війну Російської імперії. Це стало наслідком розпочатої Росією мобілізації на тлі вторгнення армії Австро-Угорщини до союзної для росіян Сербії. Надалі процес взаємних союзів та оголошення воєн призвів до розгортання конфлікту світового масштабу – Першої світової війни.

1 серпня 1914 року на тлі початку Першої світової війни у Львові створили Головну українську раду (ГУР). Це була міжпартійна організація, до якої увійшли представники галицьких партій: національно-демократичної, радикальної та соціал-демократичної. З одного боку, її метою було захистити національні інтереси українців в Австро-Угорщині на тлі бойових дій, з іншого – скористатися шансом на возз’єднання всіх українців у спільній державі.

“ГУР мала на меті об’єднання українського населення Галичини для підтримки Австро-Угорщини у війні з Російською імперією задля визволення України з-під російського поневолення”, – визначає головну місію організації Інститут історії України НАН.

Головну українську раду очолив Кость Левицький (кілька років по тому, під час розпаду Австро-Угорщини, він стане одним із ключових політичних діячів Західноукраїнської народної республіки).

Уже 3 серпня ГУР звернулась із маніфестом до українського народу, закликавши його згуртуватися на боротьбу проти російського самодержавства та за визволення України. У програмі організації були конкретні кроки, серед яких формування національної армії. Тому після створення саме ця організація взяла участь у формуванні знаменитого українського військового з’єднання – Січових стрільців. ГУР пропрацювала трохи менш як рік, а у 1915-му її реорганізували в Загальну українську раду.

1 серпня 1936 року відбулося відкриття літніх Олімпійських ігор у Берліні – останніх перед Другою світовою війною. Докладніше.

Церковне свято 1 серпня

1 серпня – Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього, свято Всемилостивого Спаса та Пресвятої Богородиці та семи мучеників Маккавеїв. У цей день вшановують семеро братів Маккавеїв, їхню матір Соломонію та вчителя Єлеазара. Докладніше.

Народні прикмети

Яка погода 1 серпня, такою вона буде протягом наступних шести тижнів.

Якщо день теплий і сонячний, то бабине літо буде затяжним.

Якщо в цей день гроза, то серпень буде неврожайним.

Якщо на дубі багато жолудів, то врожай цього року буде хороший.

Що не можна робити 1 серпня

Не можна їсти м’ясо, яйця і молочну їжу, влаштовувати гучні гуляння.

Не можна сваритися, лаятися та ображати близьких.