Сьогодні 1 серпня: яке свято та день в історії

1 серпня 30 року до н.е. покінчив життя самогубством римський полководець і коханець Клеопатри Марк Антоній. 1589-го чернець Жак Клеман смертельно поранив короля Франції Генріха III. 1774-го Джозеф Прістлі вперше отримав чистий кисень. 1913-го померла Леся Українка. А 1914-го на початку подій Першої світової Німеччина оголосила війну Російської імперії.

Свята та пам’ятні дати 1 серпня

1 серпня в Україні – День інкасатора.

Під егідою ВООЗ стартує Всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування.

1 серпня в історії

1 серпня 30 року до нашої ери наклав на себе руки римський полководець і один з керівників держави часів “Другого тріумвірату” Марк Антоній. Це сталося на тлі військової поразки, завданої Антонію Октавіаном Августом, та дезертирства військ.

Марк Антоній прийшов до влади в Римі після смерті Юлія Цезаря. За життя Цезаря підтримував його політику. Виступив проти змовників, які вбили диктатора, та згуртував його прихильників. У результаті вбивці Цезаря втекли з Риму, а Марк Антоній заволодів державною скарбницею та архівом. Однак було одне “але” – а саме заповіт Цезаря, в якому той призначав своїм спадкоємцем внучатого племінника – Гая Октавія Фуріна (відомого в історії як Октавіан Август). Він прибув до Риму й розпочав боротьбу за владу. Результатом цього стала війна сенату, який підтримав Октавіана, проти Марка Антонія та його прихильників. Наприкінці 43 року до н.е. Антоній з Октавіаном уклали договір, яким створили “Другий тріумвірат”. Деякий час Антоній і Октавіан, проголошені імператорами, знаходили спільну мову. Антоній навіть одружився з сестрою Октавіана Октавією, щоб закріпити союз.

Але “ідилія” як у шлюбі, так і в політиці була нетривалою. Паралельно з дружиною Антоній мав роман з єгипетською царицею Клеопатрою, яка народила від нього дітей. А коли термін повноважень тріумвірату минув, зібрав свої війська для силового протистояння Октавіану. Той замкнув флот Антонія та Клеопатри в Амбракійській затоці. Під час прориву блокади вони втратили більшу частину флоту, а з ним – і надію на перемогу. Октавіан напав на Єгипет у 30 році до н.е. Антоній, захищаючись, навіть виграв одну битву, але 1 серпня залишки його флоту перейшли на бік Октавіана, а сухопутні війська програли бій. Пала Олександрія. Паралельно до Антонія дійшли чутки, що Клеопатра наклала на себе руки (які, швидше за все, вона сама й розпускала). У цих умовах колишній імператор та тріумвір кинувся на свій меч. Його живим ще встигли доставити в покої до Клеопатри, де він помер у неї на руках. Сама цариця Єгипту наклала на себе руки через кілька днів. А країну Октавіан приєднав до володінь Риму. Він наказав обезголовити старшого сина Антонія 17-річного Антіла, а також задушити сина-співправителя Клеопатри 14-річного Цезаріона. Решту дітей виховувала надалі офіційна вдова Марка Антонія та сестра Октавіана Октавія.

1 серпня 1589 року монах Жак Клеман завдав смертельного удару ножем королю Франції Генріху III – останньому з династії Валуа.

Цьому передувала тривала історія протистояння католиків та протестантів та релігійних воєн. Генріх III, посівши престол після смерті свого брата (організатора Варфоломіївської ночі Карла IX), намагався “зменшити напругу”. Він пішов на поступки гугенотам, дозволивши свободу віросповідання та участь у місцевих парламентах. Але це викликало радикалізацію настроїв у католиків. Вони об’єдналися навколо могутніх і знатних братів де Гізів, які заснували Католицьку Лігу. З певного часу головною метою де Гізів стала навіть не релігійна боротьба, а зняття з престолу короля Генріха. На нього вчинили кілька замахів, а 12 травня 1588 року в Парижі зчинився бунт проти монарха. Генріх III змушений був залишити столицю, а до неї тріумфально вступив Генріх де Гіз.

Протиборство вийшло на фінальну стадію, на якій Генріх III вирішив ліквідувати де Гізів. Король скликав Генеральні Штати, куди прибув Генріх де Гіз. Просто в замку, де проходило засідання, гвардійці короля кількома ударами кинджалів убили герцога 23 грудня 1588 року. А наступного дня схопили та потім убили його молодшого брата – Людовіка де Гіза, кардинала Лотарингського. Розуміючи, що на підтримку католиків тепер сподіватися йому не доводиться, Генріх III уклав союз із лідером гугенотів – Генріхом Наваррським. Дізнавшись про це, Папа Римський Сикст V прокляв короля Франції. Убивство де Гізів та прокляття Папи стали причинами, через які фанатичний 22-річний монах-домініканець Жак Клеман вирішив вбити короля. Він отримав підтримку окремих керівників Католицької Ліги. Від них чернець отримав частково справжні, а частково – фальшиві листи від ув’язнених роялістів до короля. Ці документи стали приводом просити про аудієнцію Генріха III. Той прийняв Клемана. Монах передав королю документи, проговоривши, що в них – важливі відомості, призначені виключно для особистого читання. Почувши це, охоронці Генріха III відступили від нього на кілька кроків. І тоді Клеман вихопив з-за пазухи стилет і вдарив короля у живіт. Генріх захитався та закричав: “Він убив мене, підлий чернець! Убийте його”. Клемана на місці закололи королівські охоронці. Королю лікарі вклали нутрощі на місце та зашили рану, але він все ж таки помер наступного дня. А своїм спадкоємцем призначив гугенота Генріха Наваррського (Генріха IV Бурбона), який, як відомо, досить швидко перейшов у католицтво, заявивши, що “Париж вартує меси”.

1 серпня 1774 року британський хімік Джозеф Прістлі вперше отримав чистий кисень.

Він виділив один із ключових хімічних елементів шляхом розкладання оксиду ртуті в герметично закритій посудині. При цьому він і сам не зрозумів, що отримав просту речовину. Дослідник вважав, що виділив одну зі складових частин повітря. Про своє відкриття Прістлі повідомив видатному французькому хіміку Антуану Лавуазьє. А вже той у 1775 році встановив, що кисень є складовою повітря, кислот і міститься в багатьох речовинах.

1 серпня 1913 року померла Леся Українка (Лариса Косач-Квітка).

Більшу частину свого життя вона хворіла на туберкульоз. Вважають, що захворювання почалося після переохолодження під час святкування Водохреща у 1881 році. Спочатку хвороба вразила кістки дівчини. Майже рік через неправильно встановлений діагноз Лесю лікували від “ревматизму”. Внаслідок цього хвороба прогресувала настільки, що довелося зробити операцію спочатку на руці, потім – на суглобі правої ноги. Через туберкульоз Леся Україна постійно подорожувала – неодноразово їздила “на оздоровлення” до Криму, Грузії та Єгипту. Проте нетривалі поліпшення стану змінювалися ще більшим погіршенням. З 1907 року хвороба перекинулася на нирки. На початку липня 1913-го стан письменниці різко погіршився. Вона на той час перебувала з чоловіком у Грузії. Туди терміново приїхали її мати та сестра Ізидора. Перед смертю Леся Українка продиктувала матері проєкти своєї не написаної драми “На берегах Олександрії”. Їх надрукували після смерті Лесі у 1914 році. Письменниця померла у 42 роки. Похована на Байковому цвинтарі у Києві.

1 серпня 1914 року Німеччина оголосила війну Російської імперії. Це стало наслідком розпочатої Росією мобілізації на тлі вторгнення армії Австро-Угорщини до союзної для росіян Сербії. Надалі процес взаємних союзів та оголошення воєн призвів до розгортання конфлікту світового масштабу – Першої світової війни.

Церковне свято 1 серпня

1 серпня православні вшановують пам’ять преподобної Макрини, сестри Святителя Василiя Великого. Макрина була однією з дев’яти дітей у родині. Її мати, свята Ємілія, сама керувала вихованням та освітою старшої дочки, навчала її грамоті за священними книгами. Дівчину з дитинства привчили відвідувати церковні служби й молитися. При цьому батьки не передбачали для дівчини чернечого життя. Коли вона виросла, її заручили з благочестивим юнаком, але наречений незабаром помер. У подальшому ж Макрина відмовляла всім потенційним нареченим, обравши незаймане життя. Вона жила в будинку батьків, допомагаючи в хатніх справах і вихованні молодших братів і сестер. А після смерті батька стала головною опорою родини. Коли всі діти виросли й покинули рідний дім, Макрина переконала матір разом залишити мир, відпустити рабів на волю і піти у дівочий монастир. Деякі з служниць-рабинь наслідували їхній приклад. Вони прийняли чернечий постриг. Після смерті матері свята Макрина керувала сестрами обителі. Мала дар чудотворення. Померла мирно в 380-му році.

Народні прикмети

Якщо 1 серпня сухо, то ще шість тижнів не буде дощу.

Якщо в цей день дощ, то шість тижнів дощитиме.

Що не можна робити 1 серпня

Не можна відмовляти в допомозі.

Категорично заборонено вживати алкоголь.