Сьогодні 27 лютого: яке свято та день в історії

27 лютого починається Великий піст. У цей день 2014 року війська спецназу РФ захопили будівлі парламенту та Радміну в Криму, а рік тому до Харкова прорвалися ворожі ДРГ, які надвечір ліквідували в 134-й школі на вул. Шевченка.

Свята та пам’ятні дати 27 лютого

27 лютого державні та професійні свята в Україні не відзначають.

У світі – Всесвітній день неурядових організацій. Під егідою ООН проходить Міжнародний день полярного ведмедя та День поінформованості про аносмію.

27 лютого в історії

27 лютого 1594 року відбулася коронація першого короля Франції з династії Бурбонів – Генріха IV, який до того був королем Наваррським. Історія життя Генріха та його першої дружини Маргарити Наваррської набула популярності завдяки роману Олександра Дюма “Королева Марго”. Однак життя Генріха дало б фору будь-якому роману.

Адже з народження від престолу Франції майбутнього короля відділяв ряд прямих спадкоємців – синів Генріха II Валуа. Три з них по черзі стали королями Франції, однак кожен помер, так і не залишивши синів, які могли б успадкувати корону. Четвертий син Генріха II Франсуа (Геркулес) помер раніше за свого старшого брата і також не залишив спадкоємця. Корона мала перейти до першого принца крові – Генріха Наваррського. Але й це було непросто, адже спадкоємець престолу був протестантом. За свою корону Генріхові довелося повоювати, а потім ще й прийняти католицтво. З цього приводу королю Франції приписують вислів “Париж вартує меси”.

27 лютого 1918 року розпочався спільний похід на захоплений більшовиками Київ Січових стрільців та австро-німецьких військ. Після підписання Берестейського мирного договору та визнання незалежності УНР німецьке військо прийшло на допомогу українській державності. 27 лютого союзники спільно форсували Збруч та перейшли кордон. Уже 1 березня було звільнено від радянських загарбників Київ.

27 лютого 1933 року стався підпал німецького Рейхстагу. Цю подію Гітлер використав для подальшого встановлення своєї диктатури.

У підпалі звинуватили комуністів, Гітлер додав, що пожежа в будівлі Рейхстагу мала стати сигналом для початку комуністичного путчу. Вже наступного ранку канцлер переконав президента Гінденбурга підписати “Розпорядження президента про захист німецької держави та народу”. Цей документ скасовував більшість цивільних прав та надав канцлеру Гітлеру додаткові повноваження.

27 лютого 2014 року російський спецназ у військовій формі без розпізнавальних знаків захопив будівлі парламенту та Ради міністрів Криму та вивісив над ними прапори РФ. При цьому “ихтамнеты” назвали себе представниками “самооборони російськомовних громадян Криму”.

27 лютого 2015 року в Москві прямо поряд із Кремлем застрелили одного з останніх потужних російських опозиціонерів та друга України Бориса Нємцова.

27 лютого 2022 року, за свідченням голови Нацполіції Харківщини Володимира Тимошка, був найкритичніший день в обороні Харкова під час повномасштабного російського вторгнення. Цього дня до Харкова прорвалися російські ДРГ.

На думку Тимошка, метою окупантів було захоплення однієї з адмінбудівель Харкова та підняття над ним прапора РФ – для оголошення про нібито захоплення міста. У бій із противником вступили військові, тероборона та “Фрайкор”. Окупанти покинули техніку на вулиці Шевченка.

І зайняли будівлю 134-ї школи. Увечері школа вже палала, а всі загарбники, які перебували в ній, були знищені.

Також цього дня мер Куп’янська Геннадій Мацегора виклав у соцмережах звернення, в якому заявив про те, що пішов на співпрацю з окупантами.

До вечора проти зрадника порушили кримінальну справу за посягання на територіальну цілісність України та державну зраду.

Церковне свято 27 лютого

27 лютого починається Великий піст. Він триває 48 днів і завершується Пасхою.

27 лютого християни вшановують пам’ять преподобного Авксентія. Преподобний – за походженням сирієць. Він служив при дворі імператора Феодосія Молодшого. Але згодом прийняв сан пресвітера, а потім і чернечий постриг. Після цього почав вести життя пустельника. Місце подвигів святого виявили пастухи, поголос про нього розлетівся, і до нього почали приходити люди за зціленням. Авксентій зцілював безліч хворих і недужих. Помер близько 470 року, залишивши після себе учнів та влаштувавши багато монастирів у Віфінській області.

Народні прикмети

Якщо 27 лютого сонячно, то скоро можуть вдарити морози.

Морозний день – до спекотного літа.

Що не можна робити 27 лютого

Ті, хто постує, в цей день повністю відмовляються від їжі.

Не рекомендується відвідувати лікаря, особливо стоматолога та косметолога.

Не варто стригти волосся та нігті.