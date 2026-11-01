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Ворожий КАБ пошкодив зерносховище на Харківщині

Економіка 14:04   01.11.2026
Тетяна Литвіна
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Ворожий КАБ пошкодив зерносховище на Харківщині Фото: Андрій Канашевич/Facebook

Внаслідок удару КАБ по селу Аркадівка Шевченківської громади постраждало сільгосппідприємство. Згорів врожай соняшника, повідомив начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич.

Обстріл був 31 жовтня близько 08:55. Ударом КАБ було пошкоджено зерносховище сільськогосподарського підприємства. Виникла пожежа.

“Знищено врожай соняшнику. Без постраждалих”, – уточнив Канашевич.

зерносховище Шевченківська громада
Фото: Андрій Канашевич/Facebook

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Нагадаємо, у Харкові під час удару БпЛА по приватному сектору вдалося врятувати жінку. Її евакуювали за секунди до вибуху. Відео евакуації опублікували у Патрульній службі області.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2026 в 14:04;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок удару КАБ по селу Аркадівка Шевченківської громади постраждало сільгосппідприємство. Згорів врожай соняшника, повідомили в РВА.".