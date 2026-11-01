Ворожий КАБ пошкодив зерносховище на Харківщині

Внаслідок удару КАБ по селу Аркадівка Шевченківської громади постраждало сільгосппідприємство. Згорів врожай соняшника, повідомив начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич.

Обстріл був 31 жовтня близько 08:55. Ударом КАБ було пошкоджено зерносховище сільськогосподарського підприємства. Виникла пожежа.

“Знищено врожай соняшнику. Без постраждалих”, – уточнив Канашевич.

Нагадаємо, у Харкові під час удару БпЛА по приватному сектору вдалося врятувати жінку. Її евакуювали за секунди до вибуху. Відео евакуації опублікували у Патрульній службі області.