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19 постраждалих і понад 150 російських БпЛА: як минула доба на Харківщині

Події 09:31   31.10.2026
Оксана Якушко
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19 постраждалих і понад 150 російських БпЛА: як минула доба на Харківщині

Минулої доби Харків і 15 населених пунктів області були під ударами росіян, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілу постраждали 19 людей.

У м. Харків 4 людей зазнали поранень, ще 6 – отримали гостру реакцію на стрес;

у м. Дергачі поранені чоловіки 52 і 40 років;

у м. Мерефа зазнали гострої реакції на стрес чоловіки 51 і 48 років;

у м. Барвінкове 81-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес;

у с. Ємці Дергачівської громади 59-річна жінка зазнала гостру реакцію на стрес; на трасі поблизу с. Гороховатка Борівської громади поранено 65-річного чоловіка, отримала гостру реакцію на стрес 63-річна жінка;

у сел. Золочів отримала гостру реакцію на стрес 60-річна жінка.

Також стало відомо, що 29 жовтня внаслідок обстрілу в м. Ізюм загинула 59-річна жінка, зазнала поранень 57-річна жінка.

Росіяни застосовували по Харківщині 3 БпЛА типу «Герань-2», 3 БпЛА типу «Молнія», 4 fpv-дрони і 148 БпЛА (тип встановлюють).

У Харкові пошкоджені 3 вантажні автомобілі, 2 напівпричепи, торговий центр, 15 приватних будинків, господарчі споруди, автомобіль, цивільне підприємство;

▪️у Богодухівському районі пошкоджені 9 житлових будинків, господарча споруда, електромережі, ангар, автомобіль (с. Привокзальне), магазин, адмінбудівлю, приватний будинок (сел. Золочів), приватний будинок (с. Старий Мерчик), приватний будинок, автомобіль (сел. Перемога), багатоквартирний будинок (с. Клинова-Новоселівка);

▪️в Ізюмському районі пошкоджений приватний будинок (м. Барвінкове);

▪️у Харківському районі пошкодили автомобіль екстреної медичної допомоги (с. Безруки), залізничну інфраструктуру (м. Мерефа);

▪️у Чугуївському районі пошкоджений приватний будинок (с. Хотімля), господарча споруда (с. Бірки), нежитлова будівля (сел. Печеніги).

Читайте також: Новини Харкова — головне 31 жовтня: нічна атака, дев’ять боїв

Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2026 в 09:31;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби Харків і 15 населених пунктів області були під ударами росіян, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".