19 пострадавших и более 150 российских БпЛА: как прошли сутки на Харьковщине

За прошедшие сутки Харьков и 15 населенных пунктов области были под ударами россиян, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

В результате обстрелов пострадали 19 человек.

В г. Харьков 4 человека получили ранения, еще 6 – острую реакцию на стресс;

в г. Дергачи ранены мужчины 52 и 40 лет;

в г. Мерефа подверглись острой реакции на стресс мужчины 51 и 48 лет;

в г. Барвенково 81-летняя женщина получила острую реакцию на стресс;

в с. Емцы Дергачевской громады 59-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс; на трассе вблизи с. Гороховатка Боровской громады ранен 65-летний мужчина, получила острую реакцию на стресс 63-летняя женщина;

в пос. Золочев получила острую реакцию на стресс 60-летняя женщина.

Также стало известно, что 29 октября в результате обстрела в г. Изюм погибла 59-летняя женщина и ранена 57-летняя женщина.

Россияне применяли по Харьковщине 3 БпЛА типа «Герань-2», 3 БпЛА типа «Молния», 4 fpv-дрона и 148 БПЛА (тип устанавливают).

В Харькове повреждены 3 грузовых автомобиля, 2 полуприцепа, торговый центр, 15 частных домов, хозяйственные постройки, автомобиль, гражданское предприятие;

▪В Богодуховском районе повреждены 9 жилых домов, хозяйственная постройка, электросети, ангар, автомобиль (с. Привокзальное), магазин, админздание, частный дом (поселок Золочев), частный дом (с. Старый Мерчик), частный дом, автомобиль (поселок Победа), многоквартирный дом (с. Привокзальное);

▪️в Изюмском районе поврежден частный дом (г. Барвенково);

▪В Харьковском районе повредили автомобиль экстренной медицинской помощи (с. Безруки), железнодорожную инфраструктуру (г. Мерефа);

▪В Чугуевском районе поврежден частный дом (с. Хотимля), хозяйственная постройка (с. Бирки), нежилое здание (сел. Печенеги).