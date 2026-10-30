Удар по Изюму: погибли 5 сотрудников филиала Харьковского ЦКПБ

В результате удара вражескими КАБами по Изюму погибли пять работников Изюмского филиала Харьковского центра контроля и профилактики болезней. Еще 14 человек получили ранения, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Это страшная и невосполнимая потеря для всего медицинского сообщества Харьковщины», — сказал Синегубов.

Напомним, три КАБа днем ​​29 октября российская армия сбросила на Изюм 29 октября. Бомбы «сложили» пятиэтажное админздание. В результате проведения поисково-спасательных работ на месте авиаудара обнаружены тела 5 человек. 31 октября в Изюмской громаде объявили День траура по погибшим.