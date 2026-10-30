Live
  • Сб 31.10.2026
  • Харьков  +8°С
  • USD 45.53
  • EUR 50.68

Удар по Изюму: погибли 5 сотрудников филиала Харьковского ЦКПБ

Происшествия 20:16   30.10.2026
Татьяна Литвина
Подпишитесь на нас в Google
Удар по Изюму: погибли 5 сотрудников филиала Харьковского ЦКПБ

В результате удара вражескими КАБами по Изюму погибли пять работников Изюмского филиала Харьковского центра контроля и профилактики болезней. Еще 14 человек получили ранения, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Это страшная и невосполнимая потеря для всего медицинского сообщества Харьковщины», — сказал Синегубов.

Напомним,  три КАБа днем ​​29 октября российская армия сбросила на Изюм 29 октября. Бомбы «сложили» пятиэтажное админздание. В результате проведения поисково-спасательных работ на месте авиаудара обнаружены тела 5 человек. 31 октября в Изюмской громаде объявили День траура по погибшим.

Читайте также: Нетрезвый водитель пытался откупиться от копов за 10 тыс. грн.: заведено дело

Автор: Татьяна Литвина

Популярно

Прилетело по «Дафи», отопительный сезон стартовал – итоги 30 октября
Прилетело по «Дафи», отопительный сезон стартовал – итоги 30 октября
30.10.2026, 23:00
Новости Харькова — главное 30 октября: удар по ТЦ, отопительный можно начинать
Новости Харькова — главное 30 октября: удар по ТЦ, отопительный можно начинать
30.10.2026, 22:10
Мэрия Харькова обратилась в Офис ООН-Хабитат за помощью в восстановлении
Мэрия Харькова обратилась в Офис ООН-Хабитат за помощью в восстановлении
30.10.2026, 18:43
ТЦ в Харькове обстреляла РФ: начался пожар, есть пострадавшие (фото)
ТЦ в Харькове обстреляла РФ: начался пожар, есть пострадавшие (фото)
30.10.2026, 12:36
РФ продвинулась в приграничье на севере Харьковщины – DeepState обновил карту
РФ продвинулась в приграничье на севере Харьковщины – DeepState обновил карту
30.10.2026, 16:21
Часть трамваев и троллейбусов в Харькове изменит маршрут в субботу
Часть трамваев и троллейбусов в Харькове изменит маршрут в субботу
30.10.2026, 19:08

Новости по теме:

30.10.2026
Стало известно, какой ТЦ атаковала РФ в Харькове: он временно не работает
30.10.2026
ТЦ в Харькове обстреляла РФ: начался пожар, есть пострадавшие (фото)
30.10.2026
Четверо погибших и 26 пострадавших – последствия ударов РФ по Харьковщине
30.10.2026
Украина возобновила обстрелы российских НПЗ: сильный пожар в Самарской области
30.10.2026
Россияне вновь атаковали Харьков утром: на месте «прилета» – пожар


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Google, WhatsApp, Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Удар по Изюму: погибли 5 сотрудников филиала Харьковского ЦКПБ», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 30 октября 2026 в 20:16;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате удара вражескими КАБами по Изюму погибли пять работников Изюмского филиала Харьковского центра контроля и профилактики болезней.".