Нетрезвый водитель пытался откупиться от копов за 10 тыс. грн.: заведено дело

25-летний водитель предложил взятку полицейским, чтобы избежать наказания за вождение «под мухой», сообщили в облуправлении полиции.

В полиции говорят, что работники Чугуевского РУП обнаружили у него явные признаки алкогольного опьянения, когда остановили автомобиль для проверки документов.

«Правоохранители предложили водителю пройти осмотр на состояние опьянения. Желая избежать ответственности за содеянное, 25-летний мужчина предложил полицейским 10 тысяч гривен. Правоохранители неоднократно предупреждали правонарушителя о том, что за предложение неправомерной выгоды предусмотрена уголовная ответственность, однако нетрезвый водитель продолжал настаивать на «решении вопроса» противозаконным путем», — говорят в полиции.

Теперь водитель будет не только отвечать за вождение в нетрезвом виде (по ч. 1 ст. 130 КУоАП). Следователи также открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины и сообщили ему о подозрении.

Напомним, следствие считает, что 31-летний житель Чернигова за 18 тысяч долларов обещал организовать незаконный выезд военнослужащего за границу. Мужчину разоблачили после получения денег в Лозовой, сейчас он находится под стражей.