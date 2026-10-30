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Нетрезвый водитель пытался откупиться от копов за 10 тыс. грн.: заведено дело

Происшествия 19:53   30.10.2026
Татьяна Литвина
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Нетрезвый водитель пытался откупиться от копов за 10 тыс. грн.: заведено дело

25-летний водитель предложил взятку полицейским, чтобы избежать наказания за вождение «под мухой», сообщили в облуправлении полиции. 

В полиции говорят, что работники Чугуевского РУП обнаружили у него явные признаки алкогольного опьянения, когда остановили автомобиль для проверки документов.

«Правоохранители предложили водителю пройти осмотр на состояние опьянения. Желая избежать ответственности за содеянное, 25-летний мужчина предложил полицейским 10 тысяч гривен. Правоохранители неоднократно предупреждали правонарушителя о том, что за предложение неправомерной выгоды предусмотрена уголовная ответственность, однако нетрезвый водитель продолжал настаивать на «решении вопроса» противозаконным путем», — говорят в полиции.

Теперь водитель будет не только отвечать за вождение в нетрезвом виде (по ч. 1 ст. 130 КУоАП). Следователи также открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины и сообщили ему о подозрении.

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Напомним, следствие считает, что 31-летний житель Чернигова за 18 тысяч долларов обещал организовать незаконный выезд военнослужащего за границу. Мужчину разоблачили после получения денег в Лозовой, сейчас он находится под стражей.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 30 октября 2026 в 19:53;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25-летний водитель предложил взятку полицейским, чтобы избежать наказания за вождение «под мухой», сообщили в облуправлении полиции. ".