Нетверезий водій хотів відкупитися від копів за 10 тис. грн.: заведено справу

25-річний водій запропонував хабар поліцейським, щоб уникнути покарання за керування “під мухою”, повідомили в облуправлінні поліції.

У поліції кажуть, що працівники Чугуївського РУП виявили у нього очевидні ознаки алкогольного сп’яніння, коли зупинили автомобіль для перевірки документів.

“Правоохоронці запропонували водієві пройти огляд на стан сп’яніння. Бажаючи уникнути відповідальності за скоєне, 25-річний чоловік запропонував поліцейським 10 тисяч гривень. Правоохоронці неодноразово попереджали правопорушника про те, що за пропозицію неправомірної вигоди передбачена кримінальна відповідальність, однак нетверезий водій продовжував наполягати на «вирішенні питання» протизаконним шляхом”, – кажуть в поліції.

Тепер водій не лише відповідатиме за водіння у нетверезому стані (за ч. 1 ст. 130 КУпАП). Слідчі також відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі) КК України та повідомили йому про підозру.

Нагадаємо, слідство вважає, що 31-річний мешканець Чернігова за 18 тисяч доларів обіцяв організувати незаконний виїзд військовослужбовця за кордон. Чоловіка викрили після отримання грошей у Лозовій, зараз він перебуває під вартою.