Live
  • Сб 31.10.2026
  • Харків  +8°С
  • USD 45.53
  • EUR 50.68

Нетверезий водій хотів відкупитися від копів за 10 тис. грн.: заведено справу

Події 19:53   30.10.2026
Тетяна Литвіна
Підпишіться на нас в Google
Нетверезий водій хотів відкупитися від копів за 10 тис. грн.: заведено справу

25-річний водій запропонував хабар поліцейським, щоб уникнути покарання за керування “під мухою”, повідомили в облуправлінні поліції. 

У поліції кажуть, що працівники Чугуївського РУП виявили у нього очевидні ознаки алкогольного сп’яніння, коли зупинили автомобіль для перевірки документів.

“Правоохоронці запропонували водієві пройти огляд на стан сп’яніння. Бажаючи уникнути відповідальності за скоєне, 25-річний чоловік запропонував поліцейським 10 тисяч гривень. Правоохоронці неодноразово попереджали правопорушника про те, що за пропозицію неправомірної вигоди передбачена кримінальна відповідальність, однак нетверезий водій продовжував наполягати на «вирішенні питання» протизаконним шляхом”, – кажуть в поліції.

Тепер водій не лише відповідатиме за водіння у нетверезому стані (за ч. 1 ст. 130 КУпАП). Слідчі також відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі) КК України та повідомили йому про підозру.

Читайте також: Як війна вплинула на небезпечну хворобу, яка атакувала дітей у садах та школах

Нагадаємо, слідство вважає, що 31-річний мешканець Чернігова за 18 тисяч доларів обіцяв організувати незаконний виїзд військовослужбовця за кордон. Чоловіка викрили після отримання грошей у Лозовій, зараз він перебуває під вартою.

Автор: Тетяна Литвіна

Популярно

Прилетіло по «Дафі», опалювальний сезон стартував – підсумки 30 жовтня
Прилетіло по «Дафі», опалювальний сезон стартував – підсумки 30 жовтня
30.10.2026, 23:00
Дощі та +11: прогноз погоди на 31 жовтня у Харкові та області
Дощі та +11: прогноз погоди на 31 жовтня у Харкові та області
30.10.2026, 20:32
Новини Харкова — головне 30 жовтня: удар по ТЦ, опалювальний можна починати
Новини Харкова — головне 30 жовтня: удар по ТЦ, опалювальний можна починати
30.10.2026, 22:10
Удар по Ізюму: загинуло 5 співробітників філії Харківського ЦКПХ
Удар по Ізюму: загинуло 5 співробітників філії Харківського ЦКПХ
30.10.2026, 20:16
Стало відомо, який ТЦ атакувала РФ у Харкові: він тимчасово не працює
Стало відомо, який ТЦ атакувала РФ у Харкові: він тимчасово не працює
30.10.2026, 14:47
На Харківщині дозволили почати опалювальний сезон — розпорядження Синєгубова
На Харківщині дозволили почати опалювальний сезон — розпорядження Синєгубова
30.10.2026, 13:36

Новини за темою:

28.10.2026
На Харківщині пограбували пошкоджений обстрілом магазин: підозрюваного знайшли
28.10.2026
Їхали евакуювати людей: БпЛА атакував авто поліції на Харківщині, є поранені
27.10.2026
Тікав від поліції й погрожував підірвати гранату: чоловіка відправили у СІЗО
27.10.2026
Ображала й погрожувала сину з інвалідністю: харків’янці вручили підозру
25.10.2026
Двоє людей загинули, дитина потрапила до лікарні: подробиці ДТП із вантажівкою


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Google, WhatsApp, Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Нетверезий водій хотів відкупитися від копів за 10 тис. грн.: заведено справу», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2026 в 19:53;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "25-річний водій запропонував хабар поліцейським, щоб уникнути покарання за керування “під мухою”, повідомили в облуправлінні поліції. ".