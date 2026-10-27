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Тікав від поліції й погрожував підірвати гранату: чоловіка відправили у СІЗО

Суспільство 16:43   27.10.2026
Вікторія Яковенко
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Тікав від поліції й погрожував підірвати гранату: чоловіка відправили у СІЗО

На Харківщині правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який, за даними слідства, погрожував підірвати гранату.

24 жовтня у Харківському районі копи помітили мотоцикліста, який порушив ПДР та не виконав вимогу про зупинку, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Під час переслідування чоловік звернув на польову дорогу, залишив мотоцикл і продовжив тікати пішки. Згодом він дістав із кишені гранату та почав погрожувати її застосуванням», – зазначили правоохоронці.

Копам довелося залучити співробітників спецпідрозділу КОРД. Шляхом перемовин правоохоронці переконали фігуранта відмовитися від застосування гранати, після чого 49-річного затримали.

Під час обшуку вдома у чоловіка поліцейські виявили додаткові боєприпаси. Йому повідомили про підозру в незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років тюрми.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Харкові правоохоронці повідомили про підозру жінці у систематичному домашньому насильстві щодо її сина з інвалідністю.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2026 в 16:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який, за даними слідства, погрожував підірвати гранату.".