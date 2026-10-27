Поранені та руйнування: росіяни атакували БпЛА і ракетами три міста Харківщини

Росіяни протягом 27 жовтня завдали ударів по містах Ізюм, Дергачі та Харків, повідомила обласна прокуратура.

27 жовтня близько 09:30 росіяни із РСЗВ «Торнадо-С» завдали ударів по місту Ізюм. Внаслідок обстрілу пошкоджені щонайменше 20 приватних будинків.

У Дергачах також зафіксували ракетний удар по місту сьогодні вдень, внаслідок чого двоє поранених, у трьох людей діагностували гостру реакцію на стрес. Пошкоджені приміщення підприємства, АЗС, а також автівки.

Також сьогодні, 27 жовтня, у Слобідському районі Харкова російський дрон влучив у непрацюючий будівельний гіпермаркет. На щастя, обійшлося без постраждалих.