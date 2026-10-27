Троє людей загинули за добу на Харківщині через удари РФ

Троє загиблих та вісім постраждалих – такі наслідки російських обстрілів на Харківщині за добу, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Харків загинули чоловіки 41 і 60 років, зазнали поранень 60-річна жінка і 77-річний чоловік, отримали гостру реакцію на стрес 61-річний чоловік і 17-річна дівчина; у сел. Шевченкове загинула 74-річна жінка, отримав гостру реакцію на стрес 74-річний чоловік; у сел. Вільшани Солоницівської громади поранено двох 58-річних чоловіків, отримала гостру реакцію на стрес 77-річна жінка. Внаслідок вибуху невідомого пристрою в лісі біля с. Кутузівка Вільхівської громади зазнав поранень 43-річний чоловік”, – пише Синєгубов.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

три РСЗВ;

КАБ;

чотири БпЛА типу “герань-2”;

три fpv-дрони;

111 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок російських обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Ізюмському, Куп’янському, Харківському та Лозівському районах.