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Троє людей загинули за добу на Харківщині через удари РФ

Події 08:47   27.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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Троє людей загинули за добу на Харківщині через удари РФ

Троє загиблих та вісім постраждалих – такі наслідки російських обстрілів на Харківщині за добу, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У м. Харків загинули чоловіки 41 і 60 років, зазнали поранень 60-річна жінка і 77-річний чоловік, отримали гостру реакцію на стрес 61-річний чоловік і 17-річна дівчина; у сел. Шевченкове загинула 74-річна жінка, отримав гостру реакцію на стрес 74-річний чоловік; у сел. Вільшани Солоницівської громади поранено двох 58-річних чоловіків, отримала гостру реакцію на стрес 77-річна жінка. Внаслідок вибуху невідомого пристрою в лісі біля с. Кутузівка Вільхівської громади зазнав поранень 43-річний чоловік”, – пише Синєгубов.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

  • три РСЗВ;
  • КАБ;
  • чотири БпЛА типу “герань-2”;
  • три fpv-дрони;
  • 111 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок російських обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Ізюмському, Куп’янському, Харківському та Лозівському районах.

Читайте також: Де точилися бої на Харківщині протягом доби, повідомив Генштаб

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2026 в 08:47;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Троє загиблих та вісім постраждалих – такі наслідки російських обстрілів на Харківщині за добу, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов.".