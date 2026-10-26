З’явилися фото наслідків вечірніх ударів по Новобаварському району

Фото наслідків ворожого ракетного удару по Новобаварському району увечері 26 жовтня опублікував начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов та прес-служба ДСНС в Харківській області.

Нагадаємо, серія вибухів пролунала у Харкові після 18:00. Під ударом опинився Новобаварський район.

Внаслідок обстрілу двоє людей загинули. Постраждали чотири особи: 61-річний та 77-річний чоловіки, 60-річна жінка та 17-річна дівчина.

Пошкоджено 10 гаражів, 4 приватні домоволодіння, 4 багатоквартирні будинки, будівлю ясла-саду. Ліквідовано пожежу двох автомобілів та нежитлової будівлі.

Ліквідація наслідків ворожої атаки продовжується.

За даними ДСНС, російські війська завдали ударів реактивними системами залпового вогню.