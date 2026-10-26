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Трамваї №5 та 8 у Харкові тимчасово змінять маршрути

Транспорт 17:50   26.10.2026
Тетяна Литвіна
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Трамваї №5 та 8 у Харкові тимчасово змінять маршрути

У вівторок, 27 жовтня, трамваї №5 та 8 у Харкові тимчасово змінять маршрути. Вони не доїжджатимуть до розворотного кола “Вул. Одеська” з 9:00 до 17:00.

Як повідомила прес-служба мерії, у цей час АТ “Харківобленерго буде проводити роботи. Тому рух трамваїв буде припинено проспектом Байрона та вулицею Морозова, на ділянці від розворотного кола «Вул. Одеська» до вул. Мухачова.

Трамваї курсуватимуть до розворотного кола «Вул. Мухачова» (замість розворотного кола «Вул. Одеська»):

  • №5: від вокзалу Харків-Пасажирський до вул. Мухачова;
  • №8: від 602 мікрорайону до вул. Мухачова.

На період відсутності трамвайного сполучення буде організовано роботу тимчасового автобуса №8:

  • вул. Одеська (розворотне коло) – пр. Байрона – вул. Морозова – вул. Мухачова.

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Нагадаємо, вранці у Харкові були проблеми зі світлом, частина електротранспорту не курсувала. Було організовано альтернативне автобусне сполучення.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2026 в 17:50;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 27 жовтня, трамваї №5 та 8 у Харкові тимчасово змінять маршрути. Вони не доїжджатимуть до розворотного кола “Вул. Одеська” з 9:00 до 17:00.".