У Харкові вранці виникли проблеми з рухом метро та електротранспорту

Причиною стали перебої в електропостачанні. У мерії попередили, що можливі суттєві затримки на маршрутах. В обленерго поінформували: обмеження в електропостачанні вже зняли.

“У зв’язку з перебоями в електропостачанні з боку АТ “Харківобленерго”, наявні проблеми з рухом електричного транспорту та метрополітену. Наразі рух поступово відновлюється. Можливі суттєві затримки на деяких маршрутах електричного транспорту. Автобуси працюють у штатному режимі”, — повідомила о 06:20 ранку 24 жовтня пресслужба харківської мерії.

У Харківобленерго уточнили: перебої виникли через атаку РФ на об’єкти об’єднаної енергосистеми України.

“На поточний час додаткові обмеження у електропостачанні зняті. Протягом доби будуть діяти, як напередодні повідомляли, графіки погодинних відключень. Разом з тим, є нагальна потреба в ощадливому використанню електроенергії”, – зазначив начальник управління інформаційної політики та роботи зі споживачами АТ “Харківобленерго” Володимир Скічко.