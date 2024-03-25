Тролейбуси і трамваї в Харкові поки запускати не будуть – міськрада

Наземний електротранспорт – тролейбуси та трамваї – у Харкові на відміну від метрополітену у понеділок, 25 березня, не запустили.

“Поки що ні”, – відповіли журналістам у пресслужбі міської ради.

Нагадаємо, що вранці 25 березня у Харкові запрацював метрополітен – інтервал руху поїздів на всіх лініях становить 20 хвилин. Хоч напередодні у пресслужбі міськради МГ «Об’єктив» повідомляли, що метро в понеділок не перевозитиме пасажирів і не виїдуть на маршрути тролейбуси та трамваї. Планувався рух муніципальних автобусів за схемою блекауту.

Також нагадаємо, вранці 22 березня Харківщина зазнала наймасштабнішої атаки на енергоінфраструктуру від початку війни. По місту й області вдарили 22 ракетами – типу С-300 та Іскандер. Руйнування та пожежі були на п’яти підстанціях. Постраждав працівник ТЕЦ-5. У Харкові зникали електрика та водопостачання, не виїхав на маршрути електротранспорт, а метро працювало як укриття.

З 25 до 31 березня діятиме графік погодинних відключень електрики. У Харкові мають знеструмлювати по два-три райони, кожну чергу — на шість годин на добу. У низці громад області світло повинні вимикати на дві години на добу. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, до 200 тисяч абонентів у Харкові залишаються знеструмленими.