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Ворог запустив 21 ракету, потроху будемо підключати споживачів – Синєгубов

Події 18:21   22.03.2024
Олена Нагорна
Ворог запустив 21 ракету, потроху будемо підключати споживачів – Синєгубов

21, а не 19 ракетами, як повідомлялося раніше, вдарили військові РФ по енергетичній інфраструктурі Харківщини вранці 22 березня, уточнив в етері національного телемарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, ліквідація наслідків влучань триває, раніше було відновлено роботу номерів служб 101, 102 та 103.

“Наразі потрошку будемо підключати електрику для споживачів. Однак ситуація досить складна. Наші енергетики, підрозділи ДСНС, всі служби порятунку і відновлення будуть працювати цілодобово. Я не хочу називати конкретні дати та години, щоби перш за все не інформувати про наші дії ворога. Тому що ці удари можуть повторитися. Але я думаю, що споживачі незабаром результати нашої роботи помітять”, – зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, починаючи з 4:30 в Харкові прогриміла серія вибухів. У місті зникло світло, зникає вода, не працює електротранспорт. Метро діє як укриття, пасажирів перевозять автобуси. Про удари по енергетичній інфраструктурі заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов. У Харківобленерго повідомили, що енергетики працюють. У поліції закликали містян звертатися за зв’язком та підзарядкою до райвідділів. На дороги Харкова вийшли патрульні – вони регулюють рух, доки не працюють світлофори. Електрика є на центральному залізничному вокзалі Харкова. Там працює “фортеця незламності”, потяги приведуть до руху тепловозиПожежі у Харкові та області гасили понад 50 одиниць техніки. У Харкові водопостачання та подачу тепла перевели на генератори, повідомив мер Ігор Терехов. Воду в Харкові подають за графікомЗа словами Терехова, “пункти незламності” та пункти видачі гарячого харчування працюватимуть цілодобово й у вихідні. Як повідомив мер, від початку повномасштабної війни енергосистема Харкова та області таких руйнувань не знала.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2024 в 18:21;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "21, а не 19 ракетами, як повідомлялося раніше, вдарили військові РФ по енергетичній інфраструктурі Харківщини вранці 22 березня".