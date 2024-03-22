Воду в Харкові подають за графіком: по кілька годин у кожному районі
В Харкові після ракетних ударів РФ відновили водопостачання, але воду подаватимуть за графіком.
“Харківводоканал” подає воду на зниженому тиску за графіком у зв’язку з необхідністю відновлення енергетичної інфраструктури”, – повідомила пресслужба КП “Харківводоканал”.
Графік для районів наступний:
💧 З 8:00 до 10:00 подача до районів ХТЗ та Нових Будинків.
💧 З 8:00 до 10:00 забезпечено доступ до води для мешканців Новобаварського та Холодногірського районів.
💧 З 10:00 до 13:00 заплановано подачу для Салтівського житлового масиву та частини Салтівки Немишлянського району.
💧 З 13:00 до 17:00 вода подаватиметься до центральної частини Київського та Шевченківського районів.
💧 З 13:00 до 17:00 вода подаватиметься в селище Жуковського, Павлове поле та Олексіївку.
💧 Для Основ’янського району подача води також запланована з 13:00 до 17:00.
💧 У Лосевому та Лідному подача води передбачена з 17:00 до 8:00 ранку наступного дня.
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“Прохання до мешканців нижніх поверхів сприяти сусідам і забезпечувати доступ до води для мешканців верхніх поверхів”, – звернулися комунальники до харків’ян.
Нагадаємо, починаючи з 4:30 ранку в Харкові прогриміла серія вибухів – понад 15. У місті зникло світло, зникає вода, не працює електротранспорт. Метро працює як укриття, пасажирів перевозять автобуси. Про удари по енергетичній інфраструктурі заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов. У “Харківобленерго” повідомили, що енергетики на місцях і вже працюють. У поліції закликали городян звертатися за зв’язком та підзарядкою до райвідділів. На дороги Харкова вийшли патрульні – вони регулюють рух, доки не працюють світлофори. Електрика є на центральному залізничному вокзалі Харкова. Там працює “Фортеця незламності”, потяги приведуть до руху тепловози. Пожежі у Харкові та області гасять понад 50 одиниць техніки. У Харкові водопостачання та подачу тепла перевели на генератори, повідомив мер Ігор Терехов.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вода, график, електрика, КП «Харьковводоканал», новини Харкова, отключение;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2024 в 10:11;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харкові після ракетних ударів РФ відновили водопостачання, але воду подаватимуть за графіком".