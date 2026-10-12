Як відключатимуть світло на Харківщині 13 жовтня: дані обленерго
У вівторок, 13 жовтня, з 08:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень. Для промисловості та бізнесу діятимуть графіки обмеження потужності.
Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах будуть наступними, проінформувало Харківобленерго.
1.1 19:00-22:00
1.2 19:00-22:00
2.1 19:00-22:00
2.2 08:30-12:00
3.1 22:00-24:00
3.2 не вимикається
4.1 не вимикається
4.2 12:00-15:30
5.1 не вимикається
5.2 15:30-19:00
6.1 15:30-19:00
6.2 15:30-19:00
Список адрес по чергах – тут.
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В Укренерго тим часом попередили: “Внаслідок російських обстрілів – ситуація в енергосистемі може змінюватись… Коли світло з’являється за графіком – будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо!”