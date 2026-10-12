Як відключатимуть світло на Харківщині 13 жовтня: дані обленерго

У вівторок, 13 жовтня, з 08:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень. Для промисловості та бізнесу діятимуть графіки обмеження потужності.

Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах будуть наступними, проінформувало Харківобленерго.

1.1 19:00-22:00

1.2 19:00-22:00

2.1 19:00-22:00

2.2 08:30-12:00

3.1 22:00-24:00

3.2 не вимикається

4.1 не вимикається

4.2 12:00-15:30

5.1 не вимикається

5.2 15:30-19:00

6.1 15:30-19:00

6.2 15:30-19:00

Список адрес по чергах – тут.

В Укренерго тим часом попередили: “Внаслідок російських обстрілів – ситуація в енергосистемі може змінюватись… Коли світло з’являється за графіком – будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо!”