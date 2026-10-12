Как будут отключать свет в Харьковской области 13 октября: данные облэнерго

Во вторник, 13 октября, с 08:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений. Для промышленности и бизнеса будут действовать графики ограничения мощности.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям будут следующими, проинформировало Харьковоблэнерго.

1.1 19:00-22:00

1.2 19:00-22:00

2.1 19:00-22:00

2.2 08:30-12:00

3.1 22:00-24:00

3.2 не выключается

4.1 не выключается

4.2 12:00-15:30

5.1 не выключается

5.2 15:30-19:00

6.1 15:30-19:00

6.2 15:30-19:00

Список адресов по очередям – здесь.

В Укрэнерго тем временем предупредили: «В результате российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться… Когда свет появляется по графику – пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережно!»