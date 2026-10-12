Как будут отключать свет в Харьковской области 13 октября: данные облэнерго
Во вторник, 13 октября, с 08:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений. Для промышленности и бизнеса будут действовать графики ограничения мощности.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям будут следующими, проинформировало Харьковоблэнерго.
1.1 19:00-22:00
1.2 19:00-22:00
2.1 19:00-22:00
2.2 08:30-12:00
3.1 22:00-24:00
3.2 не выключается
4.1 не выключается
4.2 12:00-15:30
5.1 не выключается
5.2 15:30-19:00
6.1 15:30-19:00
6.2 15:30-19:00
Список адресов по очередям – здесь.
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В Укрэнерго тем временем предупредили: «В результате российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться… Когда свет появляется по графику – пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережно!»