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Как будут отключать свет в Харьковской области 13 октября: данные облэнерго

Общество 20:00   12.10.2026
Оксана Горун
Как будут отключать свет в Харьковской области 13 октября: данные облэнерго Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Во вторник, 13 октября, с 08:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений. Для промышленности и бизнеса будут действовать графики ограничения мощности.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям будут следующими, проинформировало Харьковоблэнерго.

1.1 19:00-22:00
1.2 19:00-22:00
2.1 19:00-22:00
2.2 08:30-12:00
3.1 22:00-24:00
3.2 не выключается
4.1 не выключается
4.2 12:00-15:30
5.1 не выключается
5.2 15:30-19:00
6.1 15:30-19:00
6.2 15:30-19:00

Список адресов по очередям – здесь.

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В Укрэнерго тем временем предупредили: «В результате российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться… Когда свет появляется по графику – пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережно!»

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 12 октября 2026 в 20:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 13 октября, с 08:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений. Для промышленности и бизнеса будут действовать ограничения мощности".