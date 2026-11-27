Праздничные мероприятия к Рождеству и Новому году будут проходить на станциях харьковского метрополитена с 4 декабря по 11 января.

Как сообщили в Харьковском горсовете, горожан ждут театрализованные программы, концерты, фольклорные праздники и выставки. В частности, посетители смогут увидеть новогодние работы учеников школ и студентов Харьковской государственной академии дизайна и искусств, послушать колядки и выступления творческих коллективов, а также военных оркестров.

Мероприятия будут проходить на станциях метро «Исторический музей», «Ярослава Мудрого» и «Университет».

Подробный график проведения праздничных мероприятий:

Напомним, Харьков будет сиять, несмотря на отключение. Городской голова Игорь Терехов заявил: в этом году город снова украсят новогодними декорациями с подсветкой. В интервью «Радио Хартия» мэр сказал: «Что касается иллюминации: по моему глубокому убеждению, это наша фишка, это эмоции людей, это Харьков, это по-харьковски». Он также заверил, что затраты электроэнергии на праздничные огни минимальны. Иллюминация отделена от питания ЖКХ и лифтового хозяйства. Тем более город имеет резервы, чтобы запитать декорации от генераторов. Терехов анонсировал «очень классные локации», которые будут практически по всему городу, чтобы не создавать больших скоплений людей. Финансируют создание новых декораций не из городского бюджета. Мэр объяснил, что платят за красоту успешные бизнесмены, которые, несмотря на войну, поддерживают Харьков.