Праздник приближается? Где в Харькове уже украсили елку (фото)
Метро в Харькове уже начали готовить к новогодним праздникам. В частности, работы этой ночью проводили на станции «Исторический музей».
Как сообщили в Центральном парке Харькова, этой ночью их сотрудники украсили гирляндами и игрушками елку и домик Николая, подключили иллюминацию. Отмечается, что украшение станций метро – традиция, которая родилась в городе в условиях полномасштабной войны.
В пресс-службе парка добавили, что их сотрудники работают по ночам. А декор, который используют, до 24 февраля 2022 года украшал аллеи города.
Следующая станция, которую начнут украшать к праздникам – «Университет». В этом году планируют украсить зимним декором пять станций подземки.
«Эти фонарики и украшения – наш подарок городу. Они создают атмосферу настоящей волшебной сказки для всех харьковчан. Мы дарим друг другу хорошее настроение и тепло, доказывая, что свет, тепло и вера в чудо всегда побеждают тьму и зло», — рассказали в парке.
Напомним, в прошлом году украшать станции харьковского метро к рождественским и новогодним праздникам коммунальщики также начали в ноябре. Первой украсили станцию «Исторический музей».
В прошлом году зимний декор появился не только в подземке, но и в центре города. В частности, на месте сухого фонтана поставили гигантского Санта-Клауса, которого восстановили после «прилета» мастера КП «Харьковблагоустройство». Позже засияли фигуры возле ХНАТОБа, Зеркальной струи, деревья в саду Шевченко. И даже – колонны на въезде в Харьков.
17 ноября 2025 в 12:12