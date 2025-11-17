Live

Праздник приближается? Где в Харькове уже украсили елку (фото)

Общество 12:12   17.11.2025
Виктория Яковенко
Праздник приближается? Где в Харькове уже украсили елку (фото) Фото: Центральный парк Харькова

Метро в Харькове уже начали готовить к новогодним праздникам. В частности, работы этой ночью проводили на станции «Исторический музей».

Как сообщили в Центральном парке Харькова, этой ночью их сотрудники украсили гирляндами и игрушками елку и домик Николая, подключили иллюминацию. Отмечается, что украшение станций метро – традиция, которая родилась в городе в условиях полномасштабной войны.

В пресс-службе парка добавили, что их сотрудники работают по ночам. А декор, который используют, до 24 февраля 2022 года украшал аллеи города.

Следующая станция, которую начнут украшать к праздникам – «Университет». В этом году планируют украсить зимним декором пять станций подземки.

«Эти фонарики и украшения – наш подарок городу. Они создают атмосферу настоящей волшебной сказки для всех харьковчан. Мы дарим друг другу хорошее настроение и тепло, доказывая, что свет, тепло и вера в чудо всегда побеждают тьму и зло», — рассказали в парке.

метро в Харькове украшают
Фото: Центральный парк Харькова
метро в Харькове украшают
Фото: Центральный парк Харькова
метро в Харькове украшают
Фото: Центральный парк Харькова
метро в Харькове украшают
Фото: Центральный парк Харькова

Напомним, в прошлом году украшать станции харьковского метро к рождественским и новогодним праздникам коммунальщики также начали в ноябре. Первой украсили станцию ​​«Исторический музей».

В прошлом году зимний декор появился не только в подземке, но и в центре города. В частности, на месте сухого фонтана поставили гигантского Санта-Клауса, которого восстановили после «прилета» мастера КП «Харьковблагоустройство». Позже засияли фигуры возле ХНАТОБа, Зеркальной струи, деревья в саду Шевченко. И даже – колонны на въезде в Харьков.

Читайте также: Харьков показывает вольфрамовый средний палец в сторону РФ – Чичваркин (видео)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова – главное 17 ноября: удар по Балаклее, метро начали украшать
Новости Харькова – главное 17 ноября: удар по Балаклее, метро начали украшать
17.11.2025, 12:18
Сегодня 17 ноября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 17 ноября 2025: какой праздник и день в истории
17.11.2025, 06:00
Из-за проблем с электроэнергией задерживается харьковский поезд
Из-за проблем с электроэнергией задерживается харьковский поезд
17.11.2025, 07:29
Трое погибших, есть раненые дети – россияне обстреляли Балаклею (дополнено)
Трое погибших, есть раненые дети – россияне обстреляли Балаклею (дополнено)
17.11.2025, 10:50
Новости Харькова – главное за 16 ноября: удары БпЛА, трое пострадавших
Новости Харькова – главное за 16 ноября: удары БпЛА, трое пострадавших
16.11.2025, 23:18
Серия краж произошла в домах в Харькове: поймали ли подозреваемых
Серия краж произошла в домах в Харькове: поймали ли подозреваемых
17.11.2025, 12:34

Новости по теме:

17.12.2024
Цены на елки в Харькове за год выросли на 30-40%: где купить, сообщили в мэрии
09.12.2024
Родители просили: елку украсили в центре города на Харьковщине – Зеленский
02.12.2024
В этом году Лозовая останется без новогодней елки, поставят лишь фотозону
22.11.2024
Еще одна новогодняя красавица появилась в харьковском метро – где открыли елку
19.11.2024
Первая елка появилась в метро Харькова: какие станции украсят (видео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Праздник приближается? Где в Харькове уже украсили елку (фото)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 17 ноября 2025 в 12:12;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Метро в Харькове уже начали готовить к новогодним праздникам. В частности, работы этой ночью проводили на станции «Исторический музей».".