Live

Елочные базары проверяют полицейские в Харьковской области

Общество 19:45   16.12.2025
Оксана Якушко
Елочные базары проверяют полицейские в Харьковской области

Сегодня полицейские проверили в Нововодолажской громаде одно из мест продаж хвойных деревьев, сообщает Нацполиция.

В канун Рождества и Нового года полиция усилила меры по незаконной вырубке хвойных деревьев.

Так, в Нововодолажской громаде полицейские посетили одно из мест продаж хвойных деревьев. Нарушений действующего законодательства они не нашли. Полицейские убедились, что все деревья имеют соответствующую маркировку, у продавцов есть необходимые документы для торговли.

Полиция призывает граждан покупать срубленные на законном основании новогодние деревья. Каждое легальное дерево должно иметь специальную бирку или самоклеящуюся этикетку с индивидуальным номером и штрих-кодом. Проверить происхождение дерева можно с помощью официального онлайн-сервиса.

Самовольная вырубка елок и сосен является правонарушением и влечет административную или уголовную ответственность. Также браконьеры должны возместить ущерб, нанесенный лесному хозяйству, размер которого зависит от диаметра срубленного дерева.

Читайте также: Опасную погоду прогнозируют в Харькове и области в среду

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Опасную погоду прогнозируют в Харькове и области в среду
Опасную погоду прогнозируют в Харькове и области в среду
16.12.2025, 13:34
В городе на Харьковщине будет останавливаться Интерсити: о чем просят жителей
В городе на Харьковщине будет останавливаться Интерсити: о чем просят жителей
16.12.2025, 14:46
«Дают осторожные надежды»: Терехов о переговорах про завершение войны
«Дают осторожные надежды»: Терехов о переговорах про завершение войны
16.12.2025, 12:43
Как будут отключать свет на Харьковщине сегодня – графики
Как будут отключать свет на Харьковщине сегодня – графики
16.12.2025, 09:20
В Харькове и области начались аварийные отключения – что известно
В Харькове и области начались аварийные отключения – что известно
16.12.2025, 10:55
Новости Харькова — главное 16 декабря: аварийные отключения, обстрелы
Новости Харькова — главное 16 декабря: аварийные отключения, обстрелы
16.12.2025, 16:46

Новости по теме:

25.11.2025
На Харьковщине стартуют рейды по елочным базарам: какие штрафы
18.11.2025
Где в этом году установят главную елку Харькова — информация Терехова (видео)
17.11.2025
Праздник приближается? Где в Харькове уже украсили елку (фото)
17.12.2024
Цены на елки в Харькове за год выросли на 30-40%: где купить, сообщили в мэрии
09.12.2024
Родители просили: елку украсили в центре города на Харьковщине – Зеленский


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Елочные базары проверяют полицейские в Харьковской области», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 16 декабря 2025 в 19:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня полицейские проверили в Нововодолажской громаде одно из мест продаж хвойных деревьев, сообщает Нацполиция.".