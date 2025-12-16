Елочные базары проверяют полицейские в Харьковской области
Сегодня полицейские проверили в Нововодолажской громаде одно из мест продаж хвойных деревьев, сообщает Нацполиция.
В канун Рождества и Нового года полиция усилила меры по незаконной вырубке хвойных деревьев.
Так, в Нововодолажской громаде полицейские посетили одно из мест продаж хвойных деревьев. Нарушений действующего законодательства они не нашли. Полицейские убедились, что все деревья имеют соответствующую маркировку, у продавцов есть необходимые документы для торговли.
Полиция призывает граждан покупать срубленные на законном основании новогодние деревья. Каждое легальное дерево должно иметь специальную бирку или самоклеящуюся этикетку с индивидуальным номером и штрих-кодом. Проверить происхождение дерева можно с помощью официального онлайн-сервиса.
Самовольная вырубка елок и сосен является правонарушением и влечет административную или уголовную ответственность. Также браконьеры должны возместить ущерб, нанесенный лесному хозяйству, размер которого зависит от диаметра срубленного дерева.
