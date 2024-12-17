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Цены на елки в Харькове за год выросли на 30-40%: где купить, сообщили в мэрии

Общество 12:05   17.12.2024
Виктория Яковенко
Цены на елки в Харькове за год выросли на 30-40%: где купить, сообщили в мэрии Фото: Харьковский горсовет

По состоянию на 17 декабря в Харькове работает 65 площадок, где можно приобрести елки. Кроме того, купить хвойные можно на территории некоторых рынков, сообщили в Харьковском горсовете.

В ассортименте представлены сосна обычная, сосна норвежская, ели, а также композиции и венки из веток, отметили в мэрии.

По данным ХГС, сосна обычная в зависимости от размера стоит в среднем 500–1000 грн, норвежская – 2000–5000 грн. Стоимость наборной елки на подставке составляет ориентировочно 250-300 грн.

«По сравнению с предновогодним периодом прошлого года цены на елки выросли в среднем на 30-40%», — заявили в мэрии.

Искусственные елки стоят от 150 грн за метровую сосну без декора до 11 тыс. грн за литую елку 2,5м. Цены на искусственные елки зависят от их размеров, материала, способа сборки, страны производителя.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 декабря 2024 в 12:05;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 17 декабря в Харькове работает 65 площадок, где можно приобрести елки. Кроме того, купить хвойные можно на территории некоторых рынков.".