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Где на Харьковщине продают самые дешевые елки: лесничие назвали адреса

Общество 18:37   10.12.2024
Елена Нагорная
Где на Харьковщине продают самые дешевые елки: лесничие назвали адреса

В Харьковской области 9-10 декабря открыли 13 площадок, где торгуют соснами государственные лесничества. Эти елочные базары будут работать до 31 декабря.

Как рассказали в Слобожанском лесном офисе ГП «Леса Украины», пункты продажи обустроили в лесничествах и вблизи контор филиалов лесных хозяйств.

Лесоводы напомнили, что новогодние деревья заготовлены без вреда для природы — их спиливают на специальных плантациях и в ходе хозяйственных мероприятий в молодняках.

Цены ранее установили следующие:
— сосна обыкновенная до 1 м — 96-123 грн;
— сосна обыкновенная от 1 до 2 м — 124-160 грн;
— сосна обыкновенная от 2 до 3 м — 180-240 грн.

В Слобожанском лесном офисе напоминают, что все законные елки имеют идентификационную ленту со штрих-кодом или пластиковую бирку, а у продавцов должны быть документы на деревья. Проверить легальность вашей елки можно с помощью приложения «Ялинка.info» на смартфоне или на сайте https://open.ukrforest.com. Для этого достаточно ввести номер маркировки и сервис покажет всю необходимую информацию о происхождении дерева.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 10 декабря 2024 в 18:37;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области 9-10 декабря открыли 13 площадок, где торгуют соснами государственные лесничества. Эти елочные базары будут работать до 31 декабря.".