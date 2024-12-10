Где на Харьковщине продают самые дешевые елки: лесничие назвали адреса
В Харьковской области 9-10 декабря открыли 13 площадок, где торгуют соснами государственные лесничества. Эти елочные базары будут работать до 31 декабря.
Как рассказали в Слобожанском лесном офисе ГП «Леса Украины», пункты продажи обустроили в лесничествах и вблизи контор филиалов лесных хозяйств.
Лесоводы напомнили, что новогодние деревья заготовлены без вреда для природы — их спиливают на специальных плантациях и в ходе хозяйственных мероприятий в молодняках.
Цены ранее установили следующие:
— сосна обыкновенная до 1 м — 96-123 грн;
— сосна обыкновенная от 1 до 2 м — 124-160 грн;
— сосна обыкновенная от 2 до 3 м — 180-240 грн.
В Слобожанском лесном офисе напоминают, что все законные елки имеют идентификационную ленту со штрих-кодом или пластиковую бирку, а у продавцов должны быть документы на деревья. Проверить легальность вашей елки можно с помощью приложения «Ялинка.info» на смартфоне или на сайте https://open.ukrforest.com. Для этого достаточно ввести номер маркировки и сервис покажет всю необходимую информацию о происхождении дерева.
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- Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: адреса, елки, елочные базары, новости Харькова, цены;
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- • Дата публикации материала: 10 декабря 2024 в 18:37;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области 9-10 декабря открыли 13 площадок, где торгуют соснами государственные лесничества. Эти елочные базары будут работать до 31 декабря.".