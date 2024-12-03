Цены на елки в Харькове и области: сколько будут стоить деревца от лесхозов
Государственные лесничества в Харьковской области готовятся к старту розничной торговли новогодними соснами.
Как подчеркнули в Слобожанском лесном офисе, цены на деревца от госпредприятий традиционно ниже тех, которые устанавливают на елочных базарах с хвойными из питомников.
— сосна обыкновенная до 1 м — 96-123 грн;
— сосна обыкновенная от 1 до 2 м — 124-160 грн;
— сосна обыкновенная от 2 до 3 м — 180-240 грн;
— сосна крымская до 1 м — 168 грн;
— сосна крымская от 1 до 2 м — 252 грн;
— сосна крымская от 2 до 3 м — 360 грн.
Также лесоводы объясняют, что новогодние деревья пилят на специально выращенных плантациях или в ходе рубок формирования и оздоровления лесов, поэтому вреда природе никоим образом не наносят.
В Слобожанском лесном офисе напоминают, что за самовольную рубку елок предусмотрена административная ответственность и взыскание штрафа и убытков, которые зависят от размера пня хвойного дерева. Да и в принципе из-за минной опасности посещать леса запрещено.
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- Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: елки, елочные базары, новости Харькова, цены;
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- • Дата публикации материала: 3 декабря 2024 в 19:03;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Государственные лесничества в Харьковской области готовятся к старту розничной торговли новогодними соснами.".