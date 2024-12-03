Цены на елки в Харькове и области: сколько будут стоить деревца от лесхозов

Государственные лесничества в Харьковской области готовятся к старту розничной торговли новогодними соснами.

Как подчеркнули в Слобожанском лесном офисе, цены на деревца от госпредприятий традиционно ниже тех, которые устанавливают на елочных базарах с хвойными из питомников.

— сосна обыкновенная до 1 м — 96-123 грн;

— сосна обыкновенная от 1 до 2 м — 124-160 грн;

— сосна обыкновенная от 2 до 3 м — 180-240 грн;

— сосна крымская до 1 м — 168 грн;

— сосна крымская от 1 до 2 м — 252 грн;

— сосна крымская от 2 до 3 м — 360 грн.

Также лесоводы объясняют, что новогодние деревья пилят на специально выращенных плантациях или в ходе рубок формирования и оздоровления лесов, поэтому вреда природе никоим образом не наносят.

В Слобожанском лесном офисе напоминают, что за самовольную рубку елок предусмотрена административная ответственность и взыскание штрафа и убытков, которые зависят от размера пня хвойного дерева. Да и в принципе из-за минной опасности посещать леса запрещено.