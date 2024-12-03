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Ціни на ялинки на Харківщині: скільки коштуватимуть деревця від лісгоспів

Економіка 19:03   03.12.2024
Олена Нагорна
Ціни на ялинки на Харківщині: скільки коштуватимуть деревця від лісгоспів

Державні лісництва у Харківській області готуються до старту роздрібної торгівлі новорічними соснами.

Як підкреслили у Слобожанському лісовому офісі, ціни на деревця від держпідприємств традиційно нижчі від тих, які встановлюють на ялинкових базарах із хвойними з розплідників.

– сосна звичайна до 1 м – 96-123 грн;
– сосна звичайна від 1 до 2 м – 124-160 грн;
– сосна звичайна від 2 до 3 м – 180-240 грн;
– сосна кримська до 1 м – 168 грн;
– сосна кримська від 1 до 2 м – 252 грн;
– сосна кримська від 2 до 3 м – 360 грн.

Також лісівники пояснюють, що новорічні дерева пиляють на спеціально вирощених плантаціях або під час рубок формування та оздоровлення лісів, тому шкоди природі жодним чином не завдають.

У Слобожанському лісовому офісі нагадують, що за самовільну рубку ялинок передбачені адміністративна відповідальність та стягнення штрафу та збитків, які залежать від розміру пня хвойного дерева. Та й у принципі через мінну небезпеку відвідувати ліси заборонено.

Читайте також: Від 300 до 4000 гривень – ціни на ялинковому базарі у центрі Харкова (відео)

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2024 в 19:03;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Державні лісництва у Харківській області готуються до старту роздрібної торгівлі новорічними соснами.".