Ціни на ялинки на Харківщині: скільки коштуватимуть деревця від лісгоспів
Державні лісництва у Харківській області готуються до старту роздрібної торгівлі новорічними соснами.
Як підкреслили у Слобожанському лісовому офісі, ціни на деревця від держпідприємств традиційно нижчі від тих, які встановлюють на ялинкових базарах із хвойними з розплідників.
– сосна звичайна до 1 м – 96-123 грн;
– сосна звичайна від 1 до 2 м – 124-160 грн;
– сосна звичайна від 2 до 3 м – 180-240 грн;
– сосна кримська до 1 м – 168 грн;
– сосна кримська від 1 до 2 м – 252 грн;
– сосна кримська від 2 до 3 м – 360 грн.
Також лісівники пояснюють, що новорічні дерева пиляють на спеціально вирощених плантаціях або під час рубок формування та оздоровлення лісів, тому шкоди природі жодним чином не завдають.
У Слобожанському лісовому офісі нагадують, що за самовільну рубку ялинок передбачені адміністративна відповідальність та стягнення штрафу та збитків, які залежать від розміру пня хвойного дерева. Та й у принципі через мінну небезпеку відвідувати ліси заборонено.
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- Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: елки, елочные базары, новини Харкова, цены;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2024 в 19:03;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Державні лісництва у Харківській області готуються до старту роздрібної торгівлі новорічними соснами.".