Ціни на ялинки на Харківщині: скільки коштуватимуть деревця від лісгоспів

Державні лісництва у Харківській області готуються до старту роздрібної торгівлі новорічними соснами.

Як підкреслили у Слобожанському лісовому офісі, ціни на деревця від держпідприємств традиційно нижчі від тих, які встановлюють на ялинкових базарах із хвойними з розплідників.

– сосна звичайна до 1 м – 96-123 грн;

– сосна звичайна від 1 до 2 м – 124-160 грн;

– сосна звичайна від 2 до 3 м – 180-240 грн;

– сосна кримська до 1 м – 168 грн;

– сосна кримська від 1 до 2 м – 252 грн;

– сосна кримська від 2 до 3 м – 360 грн.

Також лісівники пояснюють, що новорічні дерева пиляють на спеціально вирощених плантаціях або під час рубок формування та оздоровлення лісів, тому шкоди природі жодним чином не завдають.

У Слобожанському лісовому офісі нагадують, що за самовільну рубку ялинок передбачені адміністративна відповідальність та стягнення штрафу та збитків, які залежать від розміру пня хвойного дерева. Та й у принципі через мінну небезпеку відвідувати ліси заборонено.