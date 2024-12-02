Від 300 до 4000 гривень – ціни на ялинковому базарі у центрі Харкова (відео)

Один із перших ялинкових базарів у Харкові відкрився на Сумському ринку.

Як розповів МГ “Об’єктив” реалізатор Руслан, ціни на новорічні дерева залежать від висоти та пишності. Сосна кримська вище за метр коштує від 300 гривень, близько 1,7 метра – 700 гривень, висотою 2,2-2,5 метра – від 1000 гривень.

А ось за імпортну ялицю Нордмана з Данії просять від 2 до 4 тисяч гривень.

“Люди просто не розуміють, що таке ялиця, що таке сосна. Їм називаєш ціну за ялицю, а вони думають, що стільки коштує сосна. І вони плутаються просто. Сосна завжди дешевша, бо вона вирощується у нас в Україні, в Харківській області. А ялиця привізна. І від цього залежить ціна», — пояснює Руслан.

Ціна композицій із хвойних гілок – 200-400 гривень.

Дерева у горщиках, які можна висадити на подвір’ї або у себе на ділянці, коштують від 1000 до 1500 гривень.

Реалізатор стверджує: ціни на новорічні дерева цього року не підвищували.

“Сподіваємось на все найкраще. Щоби був мир, у людей було свято”, — каже Руслан.

Читайте також: Де і коли відбудуться заходи з нагоди Різдва та Нового Року в Харкові