От 300 до 4000 гривен — цены на елочном базаре в центре Харькова (видео)
Один из первых елочных базаров в Харькове открылся на Сумском рынке.
Как рассказал МГ «Объектив» реализатор Руслан, цены на новогодние деревья традиционно зависят от высоты и пышности. Сосна крымская высотой более метра стоит от 300 гривен, около 1,7 метра — 700 гривен, высотой 2,2-2,5 метра — от 1000 гривен.
А вот за импортную пихту Нордмана из Дании просят от 2 до 4 тысяч гривен.
«Люди просто не понимают, что такое пихта, что такое сосна. Им называешь цену за пихту, а они думают, что столько стоит сосна. И они путаются просто. Сосна всегда дешевле, потому что она выращивается у нас в Украине, в Харьковской области. А пихта привозная. И от этого зависит цена», — объясняет Руслан.
Цена композиций из хвойных веток — 200-400 гривен.
Деревья в горшках, которые можно высадить во дворе или у себя на участке, стоят от 1000 до 1500 гривен.
Реализатор утверждает: цены на новогодние деревья в этом году не повышали.
«Мы оставили цены того года. Несмотря на то, что все подорожало: и оплата труда, и перевозки. Такое трудное время, мы понимаем. Надеемся на все самое лучшее. Чтобы был мир, у людей был праздник», — говорит Руслан.
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- Категории: Общество, Репортаж, Харьков, Экономика; Теги: елки, елочные базары, новости Харькова, сосна, цены;
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- • Дата публикации материала: 2 декабря 2024 в 23:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один из первых елочных базаров в Харькове открылся на Сумском рынке.".