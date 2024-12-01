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Где и когда пройдут мероприятия по случаю Рождества и Нового Года в Харькове

Общество 10:47   01.12.2024
Оксана Якушко
Где и когда пройдут мероприятия по случаю Рождества и Нового Года в Харькове Фото: Павел Велицкий

Мероприятия по случаю зимних праздников продлятся с 6 декабря по 6 января в Харькове и будут проходить в метро, ​​сообщил Харьковский городской совет.

Праздничные программы, посвященные Дню святого Николая, состоятся 6 декабря ст. м. «Исторический музей» и ст. м. «Университет».

В декабре и январе в харьковской подземке будут проходить концерты творческого проекта «Вместе к Победе!», а 25 декабря все желающие смогут посмотреть праздничную программу «От Рождества до Рождества».

Также с 25 декабря по 6 января в вестибюле ст. м. «Майдан Конституции» будет работать праздничная выставка работ учащихся художественных школ Харькова, а 26 декабря на ст. м. «Исторический музей» откроет двери для посетителей традиционная резиденция святого Николая. Она будет работать до 6 января.

Праздничные концерты, посвященные Рождеству Христову и Новому году, также будут ждать зрителей 19 декабря в ХНАТОБ имени М.Г. В. Лысенко. Кроме того, 26-30 декабря и 2-6 января там будут показывать новогоднее представление для детей «Тайна четвертого королевства».

С полным планом праздничных мероприятий можно ознакомиться здесь.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 1 декабря 2024 в 10:47;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мероприятия по случаю зимних праздников продлятся с 6 декабря по 6 января в Харькове и будут проходить в метро, ​​сообщил Харьковский городской совет.".