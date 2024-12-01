Где и когда пройдут мероприятия по случаю Рождества и Нового Года в Харькове
Мероприятия по случаю зимних праздников продлятся с 6 декабря по 6 января в Харькове и будут проходить в метро, сообщил Харьковский городской совет.
Праздничные программы, посвященные Дню святого Николая, состоятся 6 декабря ст. м. «Исторический музей» и ст. м. «Университет».
В декабре и январе в харьковской подземке будут проходить концерты творческого проекта «Вместе к Победе!», а 25 декабря все желающие смогут посмотреть праздничную программу «От Рождества до Рождества».
Также с 25 декабря по 6 января в вестибюле ст. м. «Майдан Конституции» будет работать праздничная выставка работ учащихся художественных школ Харькова, а 26 декабря на ст. м. «Исторический музей» откроет двери для посетителей традиционная резиденция святого Николая. Она будет работать до 6 января.
Праздничные концерты, посвященные Рождеству Христову и Новому году, также будут ждать зрителей 19 декабря в ХНАТОБ имени М.Г. В. Лысенко. Кроме того, 26-30 декабря и 2-6 января там будут показывать новогоднее представление для детей «Тайна четвертого королевства».
С полным планом праздничных мероприятий можно ознакомиться здесь.
Читайте также: Прогноз погоды в Харькове и области на 1 декабря: каким будет первый день зимы
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: День Святого Николая, концерт, метро, новый год, праздник, Рождество, свято, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Где и когда пройдут мероприятия по случаю Рождества и Нового Года в Харькове»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 1 декабря 2024 в 10:47;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мероприятия по случаю зимних праздников продлятся с 6 декабря по 6 января в Харькове и будут проходить в метро, сообщил Харьковский городской совет.".