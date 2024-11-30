Live
  • Сб 30.11.2024
  • Харьков  -0°С
  • USD 41.6
  • EUR 43.86

Прогноз погоды в Харькове и области на 1 декабря: каким будет первый день зимы

Погода 20:30   30.11.2024
Елена Нагорная
Прогноз погоды в Харькове и области на 1 декабря: каким будет первый день зимы

В воскресенье, 1 декабря, в Харькове и области облачно с прояснениями, без осадков. Туман, видимость 200–500 метров.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 1 до 3 градусов мороза, днем ​​– от 1 до 3 тепла, сообщают в Региональном центре гидрометеорологии.

По области ночью температура будет от 0 до 5 градусов мороза, днем ​​– от 1 мороза до 4 тепла.

Ветер переменных направлений – 3-8 м/с.

Читайте также: Туман не отступит: штормовое предупреждение в Харькове объявили и на 1 декабря

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Смертельный авиаудар и штурмы: Генштаб — о сутках на Харьковщине
Смертельный авиаудар и штурмы: Генштаб — о сутках на Харьковщине
30.11.2024, 08:26
Отключения света в Харькове и области 1 декабря: когда применят график
Отключения света в Харькове и области 1 декабря: когда применят график
30.11.2024, 18:33
Новости Харькова — главное за 30 ноября: миллиарды на метро, что на фронте
Новости Харькова — главное за 30 ноября: миллиарды на метро, что на фронте
30.11.2024, 16:44
Оккупанты тщетно атаковали оборонные рубежи на севере Харьковщины — Генштаб
Оккупанты тщетно атаковали оборонные рубежи на севере Харьковщины — Генштаб
30.11.2024, 16:40
Укрытие в Харькове на 100 человек забрали из «частных рук» — прокуратура
Укрытие в Харькове на 100 человек забрали из «частных рук» — прокуратура
29.11.2024, 16:26
Северокорейский ПТРК Bulsae-4 подбили на Харьковщине (видео)
Северокорейский ПТРК Bulsae-4 подбили на Харьковщине (видео)
30.11.2024, 17:18

Новости по теме:

19:30
На Харьковщине — больше всего бизнесов среди всех прифронтовых областей
18:33
Отключения света в Харькове и области 1 декабря: когда применят график
18:20
Алкоголя в 11 раз выше нормы: пьяный водитель устроил ДТП в Харькове
17:18
Северокорейский ПТРК Bulsae-4 подбили на Харьковщине (видео)
16:44
Новости Харькова — главное за 30 ноября: миллиарды на метро, что на фронте

Вы читали новость: «Прогноз погоды в Харькове и области на 1 декабря: каким будет первый день зимы»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 30 ноября 2024 в 20:30;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 1 декабря, в Харькове и области облачно с прояснениями, без осадков. Туман, видимость 200–500 метров.".