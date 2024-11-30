Прогноз погоды в Харькове и области на 1 декабря: каким будет первый день зимы

В воскресенье, 1 декабря, в Харькове и области облачно с прояснениями, без осадков. Туман, видимость 200–500 метров.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 1 до 3 градусов мороза, днем ​​– от 1 до 3 тепла, сообщают в Региональном центре гидрометеорологии.

По области ночью температура будет от 0 до 5 градусов мороза, днем ​​– от 1 мороза до 4 тепла.

Ветер переменных направлений – 3-8 м/с.