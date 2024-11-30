Прогноз погоды в Харькове и области на 1 декабря: каким будет первый день зимы
В воскресенье, 1 декабря, в Харькове и области облачно с прояснениями, без осадков. Туман, видимость 200–500 метров.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 1 до 3 градусов мороза, днем – от 1 до 3 тепла, сообщают в Региональном центре гидрометеорологии.
По области ночью температура будет от 0 до 5 градусов мороза, днем – от 1 мороза до 4 тепла.
Ветер переменных направлений – 3-8 м/с.
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- • Дата публикации материала: 30 ноября 2024 в 20:30;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 1 декабря, в Харькове и области облачно с прояснениями, без осадков. Туман, видимость 200–500 метров.".