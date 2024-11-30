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Прогноз погоди у Харкові та області на 1 грудня: яким буде перший день зими

Погода 20:30   30.11.2024
Олена Нагорна
Прогноз погоди у Харкові та області на 1 грудня: яким буде перший день зими

У неділю, 1 грудня, у Харкові та області хмарно із проясненнями, без опадів. Туман, видимість 200-500 метрів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 1 до 3 градусів морозу, вдень – від 1 до 3 тепла, повідомляють у Регіональному центрі гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 0 до 5 градусів морозу, вдень – від 1 морозу до 4 тепла.

Вітер змінних напрямків – 3-8 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2024 в 20:30;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 1 грудня, у Харкові та області хмарно із проясненнями, без опадів. Туман, видимість 200-500 метрів.".