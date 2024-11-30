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Туман не відступить: штормове попередження в Харкові оголосили і на 1 грудня

Погода 12:32   30.11.2024
Олена Нагорна
Туман не відступить: штормове попередження в Харкові оголосили і на 1 грудня Фото: Василь Голосний

Туман, який накрив Харків та область вранці 30 листопада, триматиметься протягом усієї поточної доби, а також 1 грудня.

Попередження про метеорологічні явища І рівня небезпечності опублікував Регіональний центр з гідрометеорології.

Видимість складе 200-500 метрів, водіїв та пішоходів закликають бути уважними та обережними.

Читайте також: Харків та область накрив туман: синоптики попередили про небезпеку

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2024 в 12:32;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Туман, який накрив Харків та область вранці 30 листопада, триматиметься протягом усієї поточної доби, а також 1 грудня.".