Туман не відступить: штормове попередження в Харкові оголосили і на 1 грудня

Туман, який накрив Харків та область вранці 30 листопада, триматиметься протягом усієї поточної доби, а також 1 грудня.

Попередження про метеорологічні явища І рівня небезпечності опублікував Регіональний центр з гідрометеорології.

Видимість складе 200-500 метрів, водіїв та пішоходів закликають бути уважними та обережними.