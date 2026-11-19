Внаслідок удару російського БПЛА увечері 19 листопада постраждали 7 людей, серед них дитина. Під ударом був Салтівський район Харкова.

Як повідомили у ДСНС у Харківській області, удар припав у дах магазину біля зупинки громадського транспорту. Пошкодження отримали торгові об’єкти та аптека.

За інформацією начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, шість осіб госпіталізували. Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що серед постраждалих 13-річна дівчинка та 16-річний хлопець.

Рятувальники обстежили пошкоджені приміщення. Психологи ДСНС надавали допомогу постраждалим.

Нагадаємо, “приліт” стався близько 17.55.