У суботу, 21 листопада, з 9:00 до 17:00 будуть знеструмлені споживачі частини Індустріального району Харкова.

Причина – проведення ремонтних робіт, пояснили в АТ «Харківобленерго».

Світла не буде за такими адресами:

вул.Велика Кільцева: б. 3, 4, 6, 6Б, 8, 12, 14, 14А, 16, 124, 126, 126А, 128, 130, 130А, 132, 134, 136, 136А, 138;

вул. 92-ї бригади: б. 3А, 15, 116;

б-р Дмитра Антоновича: б. 1-12;

вул. Юрія Савчина: б. 3, 3А, 5, 7, 9, 11.

Нагадаємо, вранці 19 листопада в АТ “Харківобленерго” поінформували, що в Харківській області ввели аварійні відключення світла. Жителів регіону традиційно просять ощадливо споживати електроенергію, зберігати спокій з розумінням поставитися до тимчасових незручностей. Одночасно продовжують діяти і графіки погодинних відключень світла.