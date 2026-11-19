В субботу, 21 ноября, с 9:00 до 17:00 будут обесточены потребители части Индустриального района Харькова.

Причина – проведение ремонтных работ, объяснили в АО «Харьковоблэнерго».

Света не будет по следующим адресам:

ул. Большая Кольцевая: б. 3, 4, 6, 6Б, 8, 12, 14, 14А, 16, 124, 126, 126А, 128, 130, 130А, 132, 134, 136, 136А, 138;

ул. 92-й бригады: б. 3А, 15, 116;

б-р Дмитрия Антоновича: б. 1-12;

ул. Юрия Савчина: б. 3, 3А, 5, 7, 9, 11.

Напомним, утром 19 ноября в АО «Харьковоблэнерго» проинформировали, что в Харьковской области ввели аварийные отключения света. Жителей региона традиционно просят бережливо потреблять электроэнергию, сохранять спокойствие с пониманием отнестись к временным неудобствам. Одновременно продолжают действовать и графики почасовых отключений света.