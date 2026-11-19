Маркировка объектов культурного наследия Харьковщины эмблемой «Голубой щит» является требованием международного права и даст Украине дополнительные юридические основания для будущих исков против РФ о взыскании ущерба за разрушенные памятники.

Как рассказал на пресс-конференции начальник ХОВА Олег Синегубов, нанесение специальных отметок предусмотрено международными конвенциями для защиты культурных ценностей во время войны.

«Здесь прежде всего не о деньгах — это международная практика, международное право. Все объекты культурного наследия защищены международным правом, соответствующими конвенциями. Мы должны их соответственно обозначать, чтобы враг видел их и не наносил удары, потому что они под защитой. Конечно, констатируем, что это больше формальность для нас, с нашей стороны, для того, чтобы в дальнейшем были дополнительные иски о взыскании ущерба с России за то, что она натворила, в том числе с объектами культурного наследия, поскольку они дополнительно защищаются международным правом», — пояснил Синегубов.

«Голубой щит» — это международная отличительная эмблема для защиты культурных ценностей во время вооруженных конфликтов, введенная Гаагской конвенцией 1954 года. Как ранее сообщали в ХОВА, на Харьковщине ею планируют обозначить 155 памятников национального и местного значения, а также музейные учреждения и основные библиотеки Харькова и громад области.