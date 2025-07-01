Адвокат Алена Шевцова: фиксируем рост отказов украинцам в убежище в Британии

В последние несколько дней в СМИ и соцсетях активно обсуждают информацию, что украинцам, бежавшим в Великобританию, отказывают в убежище на том основании, что «возвращение безопасно». Как поясняет иммиграционный адвокат Алена Шевцова, такая тенденция действительно имеет место.

«Уже фиксируются десятки отказов в предоставлении убежища украинцам, которые приехали из различных регионов, на том основании, что они могут переехать в другое место в Украине, несмотря на то, что их родной город является зоной боевых действий. К иммиграционным адвокатам еженедельно обращаются украинцы, в том числе уязвимые женщины и дети, чьи заявления были отклонены. Юридические фирмы работают над несколькими апелляциями, предусматривающие ожидание в несколько месяцев, в течение которых украинцы остаются в подвешенном состоянии», — говорит адвокат Алена Шевцова.

Она напоминает, что граждане Украины могут оставаться в стране в течение 18 месяцев по программе временной визы, однако такой короткий срок ведет к неопределенности относительно жилищных условий и будущего.

По словам Алены Шевцовой, это «тревожная и растущая тенденция», вызванная обновлениями, внесенными в январе текущего года руководством Министерства внутренних дел Великобритании, которое теперь считает такие регионы, как Киев и запад Украины, «в целом безопасными». Она заметила, что после обновления все меньше заявлений о предоставлении убежища, над которыми она работает, было удовлетворено.

«В письмах об отказе обычно указывается, что риски, связанные с конфликтом, не соответствуют порогу преследования в соответствии с Конвенцией о беженцах. По мнению британских чиновников, украинцы могут переехать в более безопасные районы Украины, где есть общественные услуги, а также могут обратиться за помощью в Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и местные организации, чтобы получить помощь в жилье, продуктах или услугах», — отмечает иммиграционный адвокат.

По ее словам, такая оценка противоречит реалиям в Украине в условиях российских атак.

Алена Шевцова отмечает, что британские чиновники игнорируют сложные реалии на местах и ​​не учитывают осмысленно индивидуальные обстоятельства, особенно в свете статей 3 и 8 Европейской конвенции о правах человека. Эту информацию пытаются донести до британских властей адвокаты, активисты и даже есть факты, когда британцы пишут письма в поддержку украинцев.

Украинцы также просят свое правительство более активно общаться с британскими коллегами в этом вопросе и доносить до них факты.

Как сообщают британские СМИ со ссылкой на данные Министерства внутренних дел Великобританиии, с 2023 года 47 ходатайств о предоставлении убежища привели к получению статуса беженца, а 724 — к предоставлению гуманитарной защиты.