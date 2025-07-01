Адвокат Альона Шевцова: є зростання відмов українцям у прихистку у Британії

В останні кілька днів у ЗМІ та соцмережах активно обговорюють інформацію, що українцям, які втекли до Великої Британії, відмовляють у прихистку на тій підставі, що «повернення безпечне». Як пояснює імміграційна адвокатка Олена Шевцова, така тенденція справді є.

«Вже фіксуються десятки відмов у наданні прихистку українцям, які приїхали з різних регіонів, на тій підставі, що вони можуть переїхати в інше місце в Україні, попри те, що їхнє рідне місто є зоною бойових дій. До імміграційних адвокатів щотижня звертаються українці, у тому числі вразливі жінки та діти, чиї заяви було відхилено. Юридичні фірми працюють над кількома апеляціями, які передбачають очікування у кілька місяців, протягом яких українці залишаються у підвішеному стані», — каже адвокатка Альона Шевцова.

Вона нагадує, що громадяни України можуть залишатися у країні протягом 18 місяців за програмою тимчасової візи, однак такий короткий термін веде до невизначеності щодо житлових умов та майбутнього.

За словами Альони Шевцової, це «тривожна тенденція» викликана оновленнями, внесеними в січні поточного року керівництвом Міністерства внутрішніх справ Великої Британії, яке тепер вважає такі регіони, як Київ і захід України, «у цілому безпечними». Вона зауважила, що після оновлення все менше заяв про надання прихистку, над якими вона працює, було задоволено.

“У листах про відмову зазвичай вказується, що ризики, пов’язані з конфліктом, не відповідають порогу переслідування відповідно до Конвенції про біженців. На думку британських урядовців, українці можуть переїхати до безпечніших районів України, де є суспільні послуги, а також можуть звернутися по допомогу до Управління Верховного комісара ООН у справах біженців і місцевих організацій, щоб отримати допомогу в житлі, продуктах або послугах”, – зазначає імміграційна адвокатка.

За її словами, така оцінка суперечить реаліям в Україні за умов російських атак.

Альона Шевцова зазначає, що британські урядовці ігнорують складні реалії на місцях і не враховують осмислено індивідуальні обставини, особливо у світлі статей 3 та 8 Європейської конвенції про права людини. Цю інформацію намагаються донести до британської влади адвокати, активісти й навіть є факти, коли британці пишуть листи на підтримку українців. Українці також просять свій уряд активніше спілкуватися з британськими колегами в цьому питанні та доносити до них факти.

Як повідомляють британські ЗМІ з посиланням на дані Міністерства внутрішніх справ Великої Британії, з 2023 року 47 клопотань про надання притулку призвели до отримання статусу біженця, а 724 – до надання гуманітарного захисту.