Як допомагатиме Харкову УВКБ ООН: Терехов зустрівся з новою головою
Мер Харкова Ігор Терехов 28 жовтня зустрівся з новою очільницею Представництва Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні Бернадетт Кастель-Голлінгсворт.
Сторони обговорили подальші напрямки співробітництва, спільні гуманітарні та відновлювальні проєкти, а також перспективи підтримки Харкова в умовах війни, повідомляє пресслужба мерії.
Терехов подякував команді попереднього керівника Представництва УВКБ ООН в Україні Кароліні Ліндхольм-Біллінг за плідну співпрацю, завдяки якій у Харкові вдалося реалізувати низку важливих проєктів з відновлення житла, підтримки внутрішньо переміщених осіб і розвитку гуманітарних програм. Мер висловив упевненість, що партнерство з УВКБ ООН і надалі залишатиметься таким же результативним, зокрема в питаннях ремонту житла, підготовки міста до зими та впровадження нових соціальних ініціатив.
«Харків сьогодні – найбільш постраждале велике місто України. Внаслідок обстрілів було пошкоджено або зруйновано понад дев’ять тисяч житлових будинків, половина з яких – багатоповерхівки. У місті зареєстровано 208 тисяч переселенців, які потребують нашої підтримки. Ми разом з УВКБ ООН відкрили центр адаптації «Свій», а потім, вже самостійно, – спеціалізований ЦНАП для ВПО. Ми комплексно працюємо над відновленням житла і комунальної інфраструктури, підтримуємо галузі освіти, медицини, культури. Це все формує середовище, в якому люди хочуть залишатися», – сказав мер.
Кастель-Голлінгсворт підкреслила, що вже встигла ознайомитися з ситуацією в місті та особисто побачила масштаби руйнувань. Вона наголосила, що організація й надалі підтримуватиме Харків у питаннях відбудови.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, 7 жовтня мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з представниками Програми розвитку ООН (ПРООН) та уряду Японії.
28 Жовтня 2025 в 20:30