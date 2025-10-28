Live
Політика 20:30   28.10.2025
Олена Нагорна
Як допомагатиме Харкову УВКБ ООН: Терехов зустрівся з новою головою

Мер Харкова Ігор Терехов 28 жовтня зустрівся з новою очільницею Представництва Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні Бернадетт Кастель-Голлінгсворт.

Сторони обговорили подальші напрямки співробітництва, спільні гуманітарні та відновлювальні проєкти, а також перспективи підтримки Харкова в умовах війни, повідомляє пресслужба мерії.

Терехов подякував команді попереднього керівника Представництва УВКБ ООН в Україні Кароліні Ліндхольм-Біллінг за плідну співпрацю, завдяки якій у Харкові вдалося реалізувати низку важливих проєктів з відновлення житла, підтримки внутрішньо переміщених осіб і розвитку гуманітарних програм. Мер висловив упевненість, що партнерство з УВКБ ООН і надалі залишатиметься таким же результативним, зокрема в питаннях ремонту житла, підготовки міста до зими та впровадження нових соціальних ініціатив.

«Харків сьогодні – найбільш постраждале велике місто України. Внаслідок обстрілів було пошкоджено або зруйновано понад дев’ять тисяч житлових будинків, половина з яких – багатоповерхівки. У місті зареєстровано 208 тисяч переселенців, які потребують нашої підтримки. Ми разом з УВКБ ООН відкрили центр адаптації «Свій», а потім, вже самостійно, – спеціалізований ЦНАП для ВПО. Ми комплексно працюємо над відновленням житла і комунальної інфраструктури, підтримуємо галузі освіти, медицини, культури. Це все формує середовище, в якому люди хочуть залишатися», – сказав мер.

Кастель-Голлінгсворт підкреслила, що вже встигла ознайомитися з ситуацією в місті та особисто побачила масштаби руйнувань. Вона наголосила, що організація й надалі підтримуватиме Харків у питаннях відбудови.

«Ситуація складна, тому ми пишаємося тим, що можемо підтримувати Харків у ремонтах пошкодженого житла, у підготовці до зими, у створенні соціальної інфраструктури для переселенців. Важливо не лише відновлювати будинки, а й підтримувати дух людей. Культура, освіта – все це допомагає людям почуватися більш-менш нормально навіть у найважчі часи. Харків і надалі залишається одним з основних партнерів УВКБ ООН в Україні», – зазначила Кастель-Голлінгсворт.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, 7 жовтня мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з представниками Програми розвитку ООН (ПРООН) та уряду Японії.

