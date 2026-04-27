Постраждали Дитяча залізниця та будинки: 17 ударів по Харкову за тиждень

Суспільство 12:41   27.04.2026
Минулого тижня ворог обстріляв Харків 17 разів, повідомляє мер Ігор Терехов. Армія РФ випустила на місто «шахеди», «молнию» та ракети «Іскандер-М».

Під ударом опинилися Основ’янський, Слобідський, Немишлянський, Київський та Шевченківський райони.

«Руйнувань зазнала Мала Південна залізниця, адміністративні установи, дороги, приватні будинки та багатоповерхівки. За однією з адрес, де ми забили вікна після минулих вибухів, за кілька тижнів знову прилетів ворожий снаряд… Проте алгоритм дій відпрацьований. На сьогодні 100% розбитих контурів закрито», – зазначив Терехов.

Загиблих внаслідок атак немає. Постраждали 12 харків’ян, серед них – двоє дітей.

«Сумарна тривалість тривог за тиждень у Харкові склала майже 72 години – це на 59 годин (або 45%) менше, ніж в області», – розповів міський голова.

Якщо вам цікава новина: «Постраждали Дитяча залізниця та будинки: 17 ударів по Харкову за тиждень», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Квітня 2026 в 12:41;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулого тижня ворог обстріляв Харків 17 разів, повідомляє мер Ігор Терехов. Армія РФ випустила на місто «шахеди», «молнию» та ракети «Іскандер-М».".