Постраждали Дитяча залізниця та будинки: 17 ударів по Харкову за тиждень
Минулого тижня ворог обстріляв Харків 17 разів, повідомляє мер Ігор Терехов. Армія РФ випустила на місто «шахеди», «молнию» та ракети «Іскандер-М».
Під ударом опинилися Основ’янський, Слобідський, Немишлянський, Київський та Шевченківський райони.
«Руйнувань зазнала Мала Південна залізниця, адміністративні установи, дороги, приватні будинки та багатоповерхівки. За однією з адрес, де ми забили вікна після минулих вибухів, за кілька тижнів знову прилетів ворожий снаряд… Проте алгоритм дій відпрацьований. На сьогодні 100% розбитих контурів закрито», – зазначив Терехов.
Загиблих внаслідок атак немає. Постраждали 12 харків’ян, серед них – двоє дітей.
«Сумарна тривалість тривог за тиждень у Харкові склала майже 72 години – це на 59 годин (або 45%) менше, ніж в області», – розповів міський голова.
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ігор Терехов, Детская железная дорога, новини Харкова, обстріли;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Постраждали Дитяча залізниця та будинки: 17 ударів по Харкову за тиждень», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
• Дата публікації матеріалу: 27 Квітня 2026 в 12:41;