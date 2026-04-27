Постраждали Дитяча залізниця та будинки: 17 ударів по Харкову за тиждень

Минулого тижня ворог обстріляв Харків 17 разів, повідомляє мер Ігор Терехов. Армія РФ випустила на місто «шахеди», «молнию» та ракети «Іскандер-М».

Під ударом опинилися Основ’янський, Слобідський, Немишлянський, Київський та Шевченківський райони.

«Руйнувань зазнала Мала Південна залізниця, адміністративні установи, дороги, приватні будинки та багатоповерхівки. За однією з адрес, де ми забили вікна після минулих вибухів, за кілька тижнів знову прилетів ворожий снаряд… Проте алгоритм дій відпрацьований. На сьогодні 100% розбитих контурів закрито», – зазначив Терехов.

Загиблих внаслідок атак немає. Постраждали 12 харків’ян, серед них – двоє дітей.

«Сумарна тривалість тривог за тиждень у Харкові склала майже 72 години – це на 59 годин (або 45%) менше, ніж в області», – розповів міський голова.