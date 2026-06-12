Загроза «орешника» та заміна ТЕЦ-5 – підсумки 12 червня (відео)

Повітряні сили ЗСУ попередили про можливий пуск “орешника”, Харків отримав мільйони від ЄБРР, з’явився перший 200-бальник. МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 12 червня.

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Про небезпеку громадян України попередили Повітряні сили ЗСУ. У повідомленні захисників сказано: “Протягом доби існує висока імовірність застосування противником балістичної ракети середньої дальності із полігону “Капустин Яр”. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!” Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко додав, що “ворог крутиться на полігоні Капустин Яр”. Тривогу по всій країні через загрозу “орешника” оголошували напередодні ввечері, проте сталася лише імітація пуску. Минулого разу улюблена ракета Путіна вразила гаражі в Білій Церкві, ще одна впала на окупованих територіях.

Пережити наступну зиму

Харків отримує кошти із різних джерел, щоб відновити розбиту росіянами систему опалення. Сьогодні міська рада підтримала рішення залучити фінансування в рамках проєкту Європейського банку реконструкції та розвитку. Йдеться про 32 млн євро. 15 мільйонів – це кредит на 13 років, 17 млн – інвестиційний грант, тобто їх повертати не доведеться. Мер Харкова Ігор Терехов пояснив: кошти ЄБРР спрямують виключно на закупівлю обладнання для “енергетичних островів”. Це будуть когенераційні установки, блочно-модульні котельні тощо. Міський голова розраховує, що реалізація цього проєкту дозволить частково замістити пошкоджені потужності ТЕЦ-5.

У Київському районі палала одноповерхова будівля. Вогонь міг перекинутися на сусідні об’єкти. Пресслужба ДСНС Харківщини повідомила: за годину пожежу вдалося локалізувати, обійшлося без постраждалих.

Це Максим Калашник із Безлюдівки. Він отримав 200 балів з української літератури. Про успіх випускника Безлюдівського ліцею повідомила місцева селищна рада. Там відзначили: школяра підготувала вчителька Тетяна Свинцицька.

Також МГ Об’єктив сьогодні повідомляла про таке: